Horb Nach Gewalttat: Gerhard H. wieder in "Salatschüssel"

Graf erzählt: "Ich kenne Gerhard, seitdem ich 14 Jahre alt bin. Als ich im Jahr 2011 ein Haus kaufen wollte, habe ich mir überlegt, ob ich ein kleines kaufe oder ein großes, in dem Gerhard mit wohnen kann. Ich habe ihn gefragt, er hat Ja gesagt. Er gehört zu meiner Patchwork-Familie, die das Leben so zusammengefügt hat."

Das Zusammenwohnen mit Gerhard – für die Mutter natürlich auch eine Erleichterung – vor dem brutalen Überfall. Graf: "Ich bin tanzen gegangen, er hat auf die Kinder aufgepasst. Doch das ist jetzt vorbei." Denn: Graf hat für Gerhard als Teil ihrer Familie die Vollmacht. Das heißt: Sie hat nicht nur die dramatischen Stunden im Krankenhaus der Berufsgenossenschaft in Tübingen mitgemacht, in der Gerhard lag. Die Gastronomin: "Gerhard hatte ein schweres Hirntrauma und völlig pulverisierte Knochen in einer Gesichtshälfte. Der Chirurg sagte mir, dass es ein Wunder war, dass er das überlebt hat."

Nach zweieinhalb Monaten in der Klinik kam Gerhard Anfang September in die Reha. Seitdem kümmert sich Sue Graf darum, dass er wieder auf die Beine kommt. Und sein Recht bekommt. Doch das ist verdammt hart.

Graf: "Er hört nicht mehr richtig. Das Schädel-Hirn-Trauma ist bis heute zu merken. Er kann nicht mehr die Preise rechnen, ist teilweise hier in der Salatschüssel zu 60 Prozent nicht mehr da. Mit Terminen oder Telefonaten ist er völlig überfordert. Nachts höre ich, wie er ängstlich ruft. Dann gehe ich rüber und muss ihn beruhigen."

Extrem hart für die Gastronomin. Das jüngste Kind ist zwei Jahre alt. Auch die achtjährige Tochter und der zehnjährige Sohn brauchen ihre Hilfe, Liebe und Erziehung. Dazu noch die Gastronomie.

Graf: "Ich muss mit Gerhard immer wieder nach Tübingen zu Ärzten, um ihn medizinisch checken zu lassen. Dazu bin ich gerade dabei, eine Pflegestufe für ihn zu bekommen. Da gehen mal locker sechs Stunden weg, wenn ich mit ihm ins Krankenhaus fahre."

Ein Riesen-Streß für Sue Graf: "Ich weiß nicht, wenn ich verunfall. Alles hängt an mir. Wenn ich sehe, dass der Täter auf freiem Fuß ist, habe ich das Gefühl: Es ist bizarr. Ich trage die Verantwortung für den Schaden, den er angerichtet hat. Und er muss keine Verantwortung tragen."

Der Anwalt von Graf hat eine Schadensersatzforderung an den Täter gestellt. Antwort von dessen Rechtsanwalt, so die Gastronomin: "Der Täter sei zahlungsunfähig. Weil er der Alleinernährer seiner Familie ist."

Auch an die Legende, dass der Koma-Schläger die furchtbare Tat unter Alkohol und einer "extremen psychischen Belastung" quasi ungeplant gemacht hat, glaubt sie nicht. Die Gastronomin: "Er ist ohne Führerschein von Nordstetten hier her ins Industriegebiet gekommen. Er hat das Handy von Gerhard über die Theke geworfen – und zwar so versteckt, dass Gerhard keine Hilfe rufen konnte."

Auch die Justiz und das deutsche Rechtssystem greifen nicht durch, so die Gastronomin: "Der Täter wurde damals nicht mal dem Strafrichter vorgeführt – weil er freiwillig in die Psychiatrie gegangen ist. Auch beim Autokratzer von Nordstetten passiert nichts. Ich denke, dass wir bald Anarchie haben, wegen der falschen Art, mit der wir miteinander umgehen. Das liegt nicht an Einwanderern oder Flüchtlingen, sondern weil unserer Gesellschaft das Rückgrat fehlt. Wenn all solche Täter verknackt werden würden, müsste an jedem Ort ein Knast sein. Dabei ist Gefängnis die einzige Möglichkeit, die Gesellschaft vor solchen Tätern zu schützen. Wenn man die Schicksale von Straftätern liest – die werden alle nicht geheilt, sondern immer wieder rückfällig."

Gerhard ist wieder in der Salatschüssel. Wie immer kümmert er sich um die Gäste. Sue Graf: "Ich lasse ihn hier mitwurschteln. Das ist die beste Therapie für ihn. Für mich ist das ganze hart: Du hast immer wieder Ängste. Kannst du Gerhard alleine im Haus lassen, hast du es abgeschlossen? Das raubt dir die Energie."