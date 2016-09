Horb Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Gegen 16.45 Uhr bog ein 78-jähriger Autofahrer mit seinem BMW aus einem Landwirtschaftsweg auf die L 355 ein. Er wollte Richtung Heiligenfeld weiter fahren. Dabei übersah er einen aus Richtung Horb kommenden Motorradfahrer.

Der 40-Jährige Biker fuhr voll in die Seite des BMW, wurde über den Pkw geworfen und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungshubschrauber in die Crona-Klinik nach Tübingen geflogen werden musste.

Der Unfallverursacher verletzte sich leicht und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Freudenstadt. Das Motorrad wurde von einem Abschleppdienst geborgen.