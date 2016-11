Horb Kind muss Schulbus wieder verlassen

Die Stimme von Jana Köpke aus Nordstetten bebt. "Ich bin froh, dass ich Nachtschicht hatte und zum Glück am Morgen zu Hause war." So war die Tochter am gestrigen Tag nicht allein daheim und konnte auch noch zur Schule gefahren werden. Die Mutter hat kein Verständnis für das Verhalten des Busfahrers, der sich auch im persönlichen Gespräch später vor der Realschule nicht einsichtig gezeigt habe. Im Sekretariat der Schule sei sie an diesem Tag nicht die Einzige gewesen, die sich ihrem Frust Luft gemacht hätte. "Es ist sowieso schon ein Drama, wie Schüler transportiert werden. Eng gequetscht im Bus. Wo ist denn da der Sicherheitsaspekt?"

Doch wie kam es zu dem Vorfall? Und wie steht es aktuell um die Schülerbeförderung in Horb und Umgebung? Die zuständige Mitarbeiterin des betroffenen Bus-Unternehmens Südwestbus erklärt selbst auf Anfrage, dass es nicht optimal gelaufen sei in diesem Fall: "Ein Bus war defekt und wurde durch einen anderen ersetzt. Dabei handelte es sich um einen Reisebus, der weniger Kapazitäten hatte." Es sei unglücklich gewesen, dass der Busfahrer nicht in der Zentrale nach einer Unterstützung gefragt habe. "Wir wollen aber unserem Busfahrer keine Vorwürfe machen."

Ist das ein Einzelfall oder kommt das doch ab und zu vor? "Ansonsten klappt bei uns die Schülerbeförderung ohne Probleme", sagt die Mitarbeiterin. Unterstützung bekommt sie von Peter Staufer, Sachgebietsleiter Schülerbeförderung, im Landratsamt Freudenstadt. "Die Schülerbeförderung hat sich in den vergangenen Jahren im Raum deutlich verbessert", erklärt er. Größere Probleme wie vor einigen Jahren gebe es nicht mehr. "Das ist auch ein Ergebnis des runden Tisches, den es in dem Schuljahr gibt."