Horb Kemmler für gute Nachwuchsarbeit geehrt

Das Familienunternehmen ist laut einer Pressemitteilung der Firma einer der engagiertesten Ausbildungsbetriebe in der Region. Insgesamt lernen bei Kemmler 293 junge Menschen einen von 14 Berufen. Das ist gut ein Drittel mehr als noch 2010. Die Ausbildungsquote liegt bei 17 Prozent. "Unsere Auszubildenden sind die Fachkräfte der Zukunft", stellt Geschäftsführer Otto Schilling klar.

Nach einer zentralen Einführungswoche am Stammsitz von Kemmler in Tübingen hat in der Verkaufsniederlassung in Horb diese Woche die Ausbildung vor Ort begonnen. Die Ausbildungsquote liegt hier mit mehr als 20 Prozent sogar höher als im Gesamtunternehmen. Insgesamt bildet der in Süddeutschland führende Baustoff- und Fliesenfachhändler in der Neckarstadt aktuell sechs Jugendliche in den Berufen Kaufmann/frau für den Groß- und Außenhandel und Fachkraft für Lagerlogistik aus.

Die Devise für das Personalmanagement bei Kemmler lautet: "Jeden einzelnen Mitarbeiter zu fördern, um gemeinsam großartigen Kundenservice zu leisten." Mit dieser Einstellung ist es dem Familienunternehmen gelungen, bereits zum fünften Mal in Folge einen Platz unter den besten Arbeitgebern aus dem Mittelstand zu erzielen. Zusätzlich zu dem "Top Job-Gütesiegel" ist die Personalarbeit laut Mitteilung 2016 auch in einer unabhängigen Studie eines Nachrichtenmagazins mit der Auszeichnung "Top Nationaler Arbeitgeber" gewürdigt worden.