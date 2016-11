Horb Kehrt mit kaltem Wetter Ruhe ein?

Wird die Unterstadt ein "Angstort"? Der Begriff kursierte schon vor Jahren, als es um den Bahnhofsplatz ging. Laut Herbert Beutter gibt es dafür aber keine Anzeichen. Beutter ist Mitglied der "Nachtwanderer", die seit 2012 in Horb unterwegs sind. Das Projekt basiert auf einer ehrenamtlichen Initiative von Erwachsenen für Jugendliche. Ziel soll es sein, Jugendliche gut durch die Nacht zu bringen. Die Nachtwanderer sind jedoch nicht als Ordnungshüter oder Sozialarbeiter tätig. Vielmehr will man für die Jugendlichen da sein, Vertrauen aufbauen und Hilfe und Unterstützung in verschiedenen Situationen anbieten. In Horb sind die "Nachtwanderer" am Neckar entlang zwischen Marmorwerk und Martin-Gerbert-Gymnasium, am Bahnhof sowie in der Innenstadt unterwegs.

Dieses Jahr waren sie am 30. September zum letzten Mal auf Tour. Jetzt ist Pause. Beutter spricht von einer "insgesamt sehr ruhigen Saison". Die Zielgruppe, die Jugendlichen, haben kaum Probleme bereitet. Beutter: "Wir sind mit Jugendlichen ins Gespräch gekommen und hatten vernünftige, freundliche Gespräche. Müll ist in der Regel weggeräumt worden."

Das Problem sind auch nicht unbedingt die Jugendlichen. Beutter: "Es gibt immer wieder Cliquen, die nicht zu unserer Zielgruppe gehören." Dies seien jüngere Erwachsene, die zum Teil erst nach den Rundgängen der "Nachtwanderer" unterwegs sind.

Nicht so am Freitag, 30. September. Beutter schildert: "Wir trafen am Flößerwasen eine Gruppe von Leuten, zirka 20 bis 25 Jahre alt. Weil wir bei ihnen eine Aversion gespürt haben, haben wir sie in Ruhe gelassen. Sie sagten, sie trinken hier nur ihr Feierabendbier. Das sei so eine Art Stammtisch. Und da wir nicht dazugehören, sollen wir uns davon trollen. Zweieinhalb Stunden später waren wir noch einmal an der Stelle, da waren sie nicht mehr da."

Es war zwar kein freundliches Gespräch, aber laut Beutter auch kein Warnzeichen. "Wir haben übers Jahr keine Problematik festgestellt. Ich gehe regelmäßig zur Polizei und informiere mich über die Lage. Und auch dort waren keine Auffälligkeiten bekannt."

Auch im Rathaus sind bislang keine derartigen Hinweise aus der Bürgerschaft eingegangen. Pressesprecher Christian Volk: "Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass der Treffpunkt aufgrund der bevorstehenden kalten Jahreszeit demnächst nicht mehr aufgesucht werden wird." Die beiden Streetworker seien jedoch informiert. Sie seien auch im Kontakt mit den Jugendlichen und jungen Erwachsenen und würden ihre Arbeit in der kommenden Saison weiter fortsetzen. "Wegen des Mülls ist der Bauhof von April bis Oktober auch an Sonntagen im Stadtgebiet im Einsatz, um für ein ordentliches Stadtbild zu sorgen", so Volk.

Zur allgemeinen Situation berichtet er: "Die Stadtverwaltung Horb hat nicht das Gefühl, dass die Vorkommnisse ein Rückfall bei der Kriminalprävention bedeuten. Vielmehr verhält es sich so, dass sich die Situation in Horb durch die Arbeit der Nachtwächter, des Arbeitskreises Kommunale Kriminalprävention und der Streetworker weiter verbessert hat."

Der Arbeitskreis tage weiterhin regelmäßig und beschäftige sich mit aktuell auftretenden Problemen. Auch dieser Punkt werde beim nächsten Treffen des Arbeitskreises thematisiert.