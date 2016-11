Horb Haifischbar: Herzog zwingt Pächter in Knie

Mayk Herzog meldete sich per SMS beim Schwarzwälder Boten. Die erste Nachricht letzte Woche: "Herr Durmaz hat seinen Widerspruch beim OLG Stuttgart zwei Tage vor der Urteilsverkündung zurückgezogen. Nachdem ihm das Richterkomitee in der Verhandlung am 3. Oktober in Stuttgart die Aussichtslosigkeit seines Widerspruchs deutlich gemacht hat. Es ging in diesem Prozess darum, ob der Mietvertrag gültig ist oder nicht."

Die nächste Nachricht von Herzog gestern: "Gestern kam das Urteil vom Landgericht Rottweil bezüglich Haifischbar/Belle Arti, wegen Räumungsklage und Mietrückstände. Das Landgericht Rottweil hat uns ebenfalls in vollem Umfang Recht gegeben. Herr Durmaz muss 30 750 Euro Mietrückstände bezahlen, und der Räumungsklage wurde stattgegeben."

Stimmt das? Durmaz’ Anwalt bestätigt beide Vorgänge. Er sagt: "Beim Verfahren vor dem Oberlandesgericht Stuttgart ging es darum, zu klären, ob der Mietvertrag formgültig ist. Die Meinung der Richterin war, dass zu vieles nachträglich besprochen worden ist. Das hat sie uns deutlich zu verstehen gegeben. Deshalb haben wir uns entschlossen, die Klage zurückzuziehen."