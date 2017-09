Horb Große Abzocke über Flirt-Plattform

Bereit, den Schaden wieder zurückzubezahlen

Seinem "Freund" in Österreich hat er vor wenigen Tagen per Mail ebenfalls Schadenswiedergutmachung angeboten. "Ich kann ihm halt nur so viel zahlen, wie ich gerade übrig habe", musste er jedoch einräumen. Beim derzeitigen Einkommen des arbeitslosen Mannes, der vor sieben Jahren das letzte Mal einer geregelten Arbeit nachging, dürfte dies eher schleppend der Fall sein. Aus diesem Grund nahm das Gericht diesen Betrag auch im Urteil aus der Verfallssumme heraus, die irgendwann durch die derzeit laufende Privatinsolvenz greifen würde. Der betrogene Österreicher bekommt sein Geld also wieder, nur wann, das steht noch nicht fest.

Bei der Beweisaufnahme, bei der der Beschuldigte intensiv mitarbeitete und durch sein Geständnis viel zur raschen Aufklärung beitrug, stellte sich heraus, dass der Mann vor hat, seinem Leben ganz neue Bahnen zu geben. "Die Spielerei muss aufhören – das ist kein Leben! Man schafft nur fürs Spielen", so seine Erkenntnis. Um für sich selbst etwas zu tun, hat er eine zwölfwöchige Kur in einer Spezialklinik für Spielsucht beantragt, die inzwischen vom Sozialversicherungsträger genehmigt wurde. Danach möchte er sich übers Arbeitsamt zum Bürokaufmann umschulen lassen, wie er dem Gericht darlegte. Richter Trick wertete dieses Vorhaben später als guten Schritt zu einer vernünftigen Sozialprognose des einschlägig vorbestraften Mannes.

Trotzdem sah die Staatsanwaltschaft die Schwere der 29 gewerbsmäßig begangenen Betrugsfälle gegeben und forderte eine Haftstrafe von 14 Monaten, die man nicht zur Bewährung aussetzen könne. Der Pflichtverteidiger merkte in seinem Plädoyer an, dass man sicher nicht um eine Haftstrafe herumkommt, diese jedoch unter den gegebenen Umständen unter Auflagen zur Bewährung aussetzen könnte. "Der Geschädigte hat es meinem Mandanten sehr leicht gemacht", so der Anwalt.

Der Vorsitzende sah es ähnlich. "Der Grat der kriminellen Energie, die Sie aufwenden mussten, um an das Geld Ihres Opfers zu kommen, fiel mit jeder Überweisung – für Sie war es fast sowas wie ein Gehalt, das regelmäßig fließt", flocht er in seine Urteilsbegründung ein. Deshalb – und aufgrund der guten Absichten des Angeklagten – gab es die Haftstrafe, die bei 14 Monaten blieb – auch auf Bewährung. Drei Jahre darf der Verurteilte keine Straftaten begehen und sich der Aufsicht eines Bewährungshelfers unterstellen. Er muss jede Veränderung dem Gericht mitteilen und die zwölfwöchige Therapie komplett durchziehen. "Wenn sie gegen ärztlichen Rat die Therapie abbrechen, dann gehen sie in den Knast", verdeutlichte Richter Trick dem Täter nochmals den Ernst seiner Lage.

Zudem trägt er als Verurteilter die Kosten des Verfahrens und muss noch drei weitere Gespräche mit der Schuldnerberatungsstelle nachweisen. Sowohl der Beschuldigter als auch die beiden Vertreter der Staatsanwaltschaft verzichteten noch im Gerichtssaal auf Rechtsmittel und machten so das Urteil rechtsgültig.