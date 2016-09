Horb Funkloch wird immer rätselhafter

Seltsam: Imhof hatte einen Vertrag mit Deutschland-SIM. Ein Mobilfunkanbieter, der zu Drillisch gehört und im o2-Netz funkt. Er sagt: "Seit dem Unwetter vor gut einem Jahr fing es mit kurzen Aussetzern an. Ich habe eine Mail an Deutschland-SIM geschickt. Dort hieß es nur: Es wird permanent geprüft, wir haben keine Störungen vorliegen. Die Schuld wurde von denen aufs Handy geschoben." Inzwischen geht bei ihm bei o2 teilweise gar nichts mehr - aber nur im Tal von Horb.

Schwabo-Fotografin Maria Hopp ist im ehemaligen E-Plus Netz. Sie ist Kundin bei Aldi-Talk. Während sie überall Empfang hat und telefonieren kann, geht im Tal von Horb - also zwischen Bosch-Rexroth und Neckarbad - nichts. Wenn man sie anruft, geht sofort die Mailbox ran. Versucht sie zu telefonieren, erscheint auf dem Smartphone die Nachricht: "Nicht im Netz registriert."

Völlig verrückt: Das Internet über Aldi Talk funktioniert reibungslos. Geht man also auf WhatsApp und ruft sie an, funktioniert das.

Stadtmarketing-Chef Martin Scherer hat auf seinem dienstlichen Handy einen Tarif von Tchibo. Der hat das Netz von o2. Scherer zückt sein Handy, sagt: "Ich habe eine 0176-Nummer. (Früher die Vorwahl von o2). Ich habe überhaupt keine Probleme."

Die Störung im Telefonica-Netz: Komischerweise betrifft es nur das Tal von Horb. Woran kann das liegen?

Recherche im Internet. Auf der Karte "E-Plus Netzabdeckung" findet sich ein erster Hinweis: Am Wasserturm in Nordstetten funkte E-Plus, auch auf dem Hohenberg in der Nähe vom Steigleturm. Im Tal ist der E-Plus-Sender auf der Karte zwischen "Schmuck am Aischbach" und Schuhhaus Häfner platziert. Doch weder auf dem Haus, in dem auch OGL-Gemeinderätin Elisabeth Schneiderhan wohnt, noch auf dem Dach von Häfner ist eine Mobilfunkantenne zu sehen.

Dafür blitzen insgesamt vier auf dem Kreidler-Hochhaus. Und das scheint wohl auch der Problemsender zu sein. Auf der Karte der Bundesnetzagentur jedenfalls ist dieser Standort mit der Bescheinigungsnummer 370511 bezeichnet. Montagehöhe über Grund: 20,5 Meter.

Ist Telefonica dem Problemsender schon aufs Dach gestiegen?

Horbs Oberbürgermeister Peter Rosenberger hat jedenfalls einen Brief an Telefonica-Vorstandschef Thorsten Dirks geschrieben. Trotz mehrfacher Nachfragen beim Konzern habe sich nichts geändert. "Da sowohl privat als auch geschäftlich recht viele Menschen auf ihr Mobiltelefon angewiesen sind, hat ein Ausfall Ihres Mobilfunknetzes neben einem schlechten Image für die Stadt Horb am Neckar vor allem auch Auswirkungen in wirtschaftlicher Hinsicht." Es sei nicht tragbar, so Rosenberger weiter, dass die Telefónica Deutschland als Deutschlands größter Mobilfunkanbieter trotz des Vorliegens von Beschwerden und eines offensichtlichten Netzausfalls im Bereich Horb nichts unternehme, um diesen Missstand zu beheben.

Online-Umfrage

Die seltsame Störung im Telefonica-Netz - wir wollen wissen: Wie wirkt sich das bei Ihnen aus, liebe Leserinnen und Leser. Bitte nehmen Sie an unserer Online-Umfrage teil.

Hier geht's zur Umfrage.