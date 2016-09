Horb Funkloch immer noch nicht gestopft

Der Schwarzwälder Bote hat genau zum Mittagessen mal ausprobiert, ob die Umstellungen im Handy funktionieren. Das Ergebnis: Bei zwei Smartphones geht es nicht. Weiterhin geht nur die Mailbox dran.

Ein Telefónica-Sprecher gab am Montag allen O2- und E-plus-Kunden folgenden Hinweis, damit man im Horber Tal auch telefonieren kann. Borm: "Somit sollten Kunden, die in der Innenstadt aktuell Schwierigkeiten mit ankommenden und abgehenden Telefonaten bemerken, auf die manuelle Netzsuche wechseln und auf ihrem Gerät 'Nur UMTS (3G)' auswählen, da alle Anlagen von E-Plus in Horb UMTS anbieten – nutzbar ist dies für alle Telefónica-Kunden. Da UMTS funktioniert, kann darüber telefoniert werden."

Bei Samsung findet man diesen Menüpunkt beispielsweise bei den Einstellungen unter Netzverbindungen, weitere Einstellungen und dann Mobile Netzwerke.