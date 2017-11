Horb/Freudenstadt Vergewaltigung: Zählt Täter- vor Opferschutz?

Generell gebe es für Geschädigte die Möglichkeit, über ihren Verteidiger eine Zeugenbegleitung zu beantragen. "Die bereitet denjenigen dann auf den Prozess vor und fängt ihn auf, nachdem die Aussage gemacht wurde", erklärt Kober. "Gerade das Auffangen nach dem Prozess ist ganz wichtig." Die ehrenamtlichen Zeugenbegleiter sind speziell ausgebildet und werden beispielsweise vom Verein zur Förderung der Bewährungshilfe in Rottweil gestellt. Ist der Zeuge durch die Betreuung stabil, komme das auch dem Gerichtsverfahren zugute, meint Kober. Denn nur dann kommen klare Aussagen zustande. Und vor allem: "Dann kommt es nicht zu einer Retraumatisierung" - also einem erneuten Erleben des Traumas. Eigentlich gäbe es auch die Möglichkeit, dass der Täter gezwungen wird, den Raum zu verlassen, wenn das Opfer aussagt. "Er könnte dann zum Beispiel per Video die Aussage ansehen, um später dazu Stellung zu nehmen", erläutert sie. Das müsse aber alles vorher beantragt werden - was offenbar im Falle der Minderjährigen in Horb nicht geschehen ist.