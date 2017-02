Horb Forensick: Pause mit ungewissem Ausgang

Die "Pause mit ungewissem Ausgang" hat mehrere Gründe. Schlagzeuger Julian Lepore wird für sein Studium ins Ausland gehen, England ist sein Ziel. Der Mann am Schlagzeug ist auch noch der wichtigste Songschreiber. Darauf wollen und können die anderen nicht verzichten. "Und da ist auch noch die Motivation. Wir haben alle so viel zu tun, sind beruflich viel unterwegs, da ist es schwierig, die Zeit zu finden", erzählt Hübner ganz offen. Er selbst ist darüber hinaus auch woanders musikalisch stark eingespannt. Hübner ist mittlerweile einer der Sänger von "The Woodpeckers". Die sind gut gebucht. Die Zeit umso knapper. "Das nimmt mir aber niemand von meinen anderen Jungs übel." Eines habe es auf alle Fälle nicht gegeben: Differenzen.

Im Oktober 2010 haben die fünf Horber Jungs ihr erstes Konzert gegeben. Seitdem sind sie immer in derselben Besetzung geblieben. "Darauf sind wir schon stolz", sagt Hübner.

Auftritte beim Bang Your Head in Balingen und beim Mini-Rock-Festival 2012 sowie beim Out and Loud-Festival im unterfränkischen Geiselwind waren die Band-Höhepunkte (bisher). Und ein weiterer Meilenstein der Band war, dass das zweite Album mit dem Namen "The Prophecy" von einem Label aufgelegt wurde. "Da waren wir schon ziemlich stolz." Natürlich habe man zu dieser Zeit ein bisschen geträumt, überregional noch bekannter zu werden", gesteht Sänger Tobi. "Aber man lernt schnell, dass es da auch viele andere Bands auf der Welt gibt, die ebenfalls bei einem Label ein Album auf den Markt bringen."