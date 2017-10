Horb Fast 1000 Menschen brauchen Tafel

Der Platz im Tafelladen am Fuß der Bildechinger Steige ist schon lange knapp und wird mit den zusätzlichen Kunden immer knapper. Holderried sagt, dass er derzeit an einer Lösung für das Platzproblem "dran rumüberlegt". "Mir schwebt eine gute Lösung für den ländlichen Raum vor, die möglicherweise dezentraler ist als jetzt", sagt er. Auch aus den Teilorten und Gemeinden müssen die Leute für ihren Einkauf im Tafelladen zum Teil lange Wege auf sich nehmen.

Wer einkaufen will, muss eine Nummer ziehen, die die Reihenfolge bestimmt, in der die Kunden in den Laden gelassen werden. "Beim Nummernziehen werden schon von vielen die Ellenbogen ausgefahren", berichtet Holderried. "Manche denken, sie kommen zu kurz", sagt Holderried. Es sei schwierig, ein anderes Grundverständnis unter der Kundschaft zu verbreiten. Vielfach sei der Umgang der Einkaufsberechtigten miteinander aber auch freundschaftlich.

Die Spendenbereitschaft der Bürger für den Tafelladen sei weiterhin enorm, lobt Holderried. Die Tafelladenkisten in den Supermärkten würden gut angenommen und mit gespendeten Lebensmitteln gefüllt. Wenn irgendwo bei einem Fest Reste übrig sind, werde von den Verantwortlichen oft der Tafelladen kontaktiert. "Es ist schön, dass wir bei den Menschen im Kopf sind", sagt Holderried.

Die Mitarbeiter des Tafelladens sammeln die Ware bei mehreren Märkte und ab und an auch beim Zentrallager der Tafeln in Sindelfingen ein.