Horb Falschgeld: 28-Jähriger bekommt Bewährung

Den "Typ im Norwegerpulli" habe er erst am selben Morgen in einer Kneipe in Oberndorf kennengelernt, er selbst sei am Vortag aus seinem Heimatland via Italien nach Deutschland eingereist. Der Bruder, der mit im Gerichtssaal saß, wohnt in Oberndorf. Ihn und seinen Bekannten aus einem Horber Teilort hätte er besuchen wollen, so die Begründung des Angeklagten, warum er sich hier in der Gegend aufgehalten habe. "Der Mann (Egli) hat mich angesprochen, wir haben was getrunken und dann hat er mich gefragt, ob ich mit ihm einkaufen gehe."

Bereits gegen 12.30 Uhr waren sie schon in einer der Bäckerei-Filiale in Horb, zahlten mit dem Falschgeld und nur eine Stunde später wurden sie im geklauten Auto geblitzt. Auf ihrer speziellen "Tour de Ländle" wurden die beiden noch mehrfach gefilmt, und so nutzte das ganze Herumwinden, was seine eigene Tatbeteiligung betraf, dem Angeklagten letztendlich relativ wenig. Einmal behauptete er, er hätte nicht gewusst, dass es sich bei den 50 Euro-Scheinen um gefälschtes Geld handelte und fing sich vom Richter gleich die Gegenfrage ein, warum man dann den ganzen Tag herumgefahren wäre und überall mit dem Falschgeld bezahlt hätte. Zeitweise gab er sich reumütig, im anderen Moment wollte er von einer Straftat noch nicht einmal im Ansatz was gewusst haben. Dem Vorsitzenden wurde es irgendwann zu dumm, sich im Puzzle der Wahrheitsfindung ständig im Kreis zu drehen.

Er legte dem Angeklagten nahe, die Taten, die man ihm sowieso nachweisen könne, zuzugeben. "Sie sind in der Hierarchie der Bande auf der untersten Stufe. Sie sind der, der den Kopf hinhält. Werden sie bedroht? Haben sie Angst auszusagen?", fragte der Vorsitzende nach, als er merkte, dass der Angeklagte nicht in die Gänge kam.Richter Trick bat in der Mittagspause sowohl Staatsanwalt als auch Verteidiger zu sich und bot an, dass man im Falle eines lückenlosen Geständnisses einen Strafrahmen von mindestens 18 Monaten und 24 Monate in der Obergrenze anbieten könne, da sich der Täter im Mai dieses Jahres selbst stellte, in Deutschland keine Vorstrafen hat und bereits seit über drei Monaten in Untersuchungshaft sitzt.

Um das Ganze abzurunden, hörte man noch die Zeugenaussagen des Freudenstädter Kripo-Mannes und des Polizisten vom Horber Revier. Hierbei bestätigte sich eigentlich nur das bisher Gehörte. Daher forderte der Staatsanwalt eben den abgesprochenen Maximalstrafrahmen von 24 Monaten zur Bewährung auszusetzen. Der Verteidiger des Beschuldigten, der für seinen Mandanten erklärte, dass dieser die ihm zur Last gelegten Taten zugibt und von vorne herein gewusst habe, dass es sich um Falschgeld handele, schloss sich diesem Antrag vollinhaltlich an. Richter Trick verurteilte den Täter letztendlich zu 22 Monaten Strafhaft, die zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Die Bewährungszeit beträgt drei Jahre, und als Verurteilter muss der Mann die Gerichtskosten tragen. Auf weitere Auflagen wurde verzichtet, da man davon ausgehen könne, dass der aus Osteuropa stammende Mann seine Zukunft sicher nicht in Deutschland suchen werde "Ihr Geständnis war zwar eine Art Zangengeburt – aber vielleicht auch ein Zeichen von Unbeholfenheit", begründete Trick die Strafzumessung und ließ dem Angeklagten noch im Gerichtssaal die Fußfesseln abnehmen.