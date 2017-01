Horb/Eutingen Basejumping von der Neckartalbrücke?

Mühling vom Verein Deutscher Objektspringer mit Sitz in Berlin befürwortet nicht, dass ein "Baser" möglicherweise ohne Genehmigung von der Brücke springen wollte. "Wildwuchs ist schlecht", sagt Mühling, weil sein Verein den Sport in ordnungsgemäßen Bahnen voranbringen wolle. "Wir sind dagegen, dass jeder überall springen darf, dann fällt die fachliche Selektion aus." Und die sei streng. Wenn der Verein Base-Jumping-Events organisiert, zum Beispiel von einem Kran in Lichterfeld in der Lausitz (Brandenburg), dann müssen die Teilnehmer Fallschirmspringer sein, die schon viele Sprünge hinter sich haben. Je nach Schwierigkeit des Objekts, von dem die Extremsportler springen, müssen die Teilnehmer auch Erfahrung im Base-Jumping vorweisen.

Mühling verurteilt die Aktion aber auch nicht – "wir wehren uns gegen die Abstempelung, dass das, was wir machen, illegal ist", sagt er. Rechtlich gesehen handelt es sich nach Angaben des für Luftverkehr in Baden-Württemberg zuständigen Regierungspräsidiums Stuttgart um eine Ordnungswidrigkeit. "Im Übrigen kommen generell weitere Vergehen in Betracht, zum Beispiel gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, was eine Straftat darstellen kann", sagte ein Sprecher des Regierungspräsidiums. Mühling hält entgegen: "Wenn die Leute das machen wollen, muss man ihnen die Chance dazu einräumen. Wird sie nicht gegeben, treibt man die Leute zu heimlichen Aktionen." Der Antrag für einen Basejump sei nicht kompliziert zu stellen, aber es fehle oft die Bereitschaft der Behörden, die Genehmigung zu erteilen. "Wir wünschen uns ein Aufeinanderzugehen", sagt Mühling.

Aber auch beim Regierungspräsidium Tübingen ist die Haltung bezüglich des Basejumpings von einer Autobahnbrücke eindeutig: "Zum Zwecke des Basejumpings würde eine solche Ausnahmegenehmigung nicht erteilt werden", teilte der Sprecher des Regierungspräsidiums Tübingen auf Anfrage mit. Demnach ist schon das Betreten einer Autobahnbrücke zu Fuß verboten – schon dafür bräuchte man eine Ausnahmegenehmigung. "Ausnahmegenehmigungen zum Betreten einer Autobahn gibt es nur für zwingend erforderliche Arbeiten entlang der Autobahn", teilte der Sprecher mit.

Der Verband Deutscher Objektspringer hat laut Mühling gut 100 Mitglieder, weltweit gebe es Tausende Basejumper. Sie haben es in ihren Ländern zum Teil einfacher, weil es zum Beispiel mit steilen Bergen (Italien) oder Canyons (USA) natürliche Absprungpunkte gibt, wo es nach Mühlings Angaben keiner Genehmigung bedarf.

Der 50-jährige Mühling hat nach eigenen Angaben schon 11 000 Fallschirmsprünge und 1300 Base-Sprünge gemacht und für dieses Hobby eine unkomplizierte Lösung gefunden: Er kenne die Besitzer eines Windrades, von dem er jederzeit springen dürfe. Der Genehmigungsmarathon bleibt ihm so erspart.

Zum Horber Fall hat er noch ein Angebot zu machen: Er würde den beschlagnahmten Rucksack mit Fallschirm von der Polizei übernehmen und versuchen, ihn an den Besitzer zurückzugeben – immerhin sei die Ausrüstung rund 3000 Euro wert. Eine Polizeisprecherin lacht: Die Polizei lehne so ein Vorgehen ab. Man habe wegen eines Verstoßes gegen das Luftverkehrsgesetz eine Anzeige gegen Unbekannt an die Staatsanwaltschaft Rottweil weitergeleitet. Die Staatsanwaltschaft entscheide dann, ob der Fallschirmrucksack vernichtet oder als Fundsache an die zuständige Gemeinde weitergegeben werde. Die könne den Fallschirmrucksack dann zum Beispiel versteigern.