Horb Erfolg: Schon 22 Katzen kastriert

Im Vorfeld hatte der Tierschutzverein um Unterstützung gebeten. "Dass so viele tierliebe Menschen dem Spendenaufruf gefolgt sind und uns mit Futter, Sach- und Geldspenden unterstützt haben, hat uns sehr gefreut und wir möchten ganz herzlich Danke dafür sagen", so Beatrice Buchmann, Vorsitzende des Tierschutzvereins Horb. "Kastration hilft, solch große Ansammlungen von scheuen, verwilderten Katzen gar nicht erst aufkommen zu lassen", so Buchmann.

Weitere Informationen: im Internet auf der Homepage oder Facebook-Seite des Tierschutzvereins Horb oder unter Telefon 07451/ 7647 (Anrufbeantworter, es wird zurückgerufen)