Horb Ein Doktor für kranke Kakteen

Horb/Empfingen - Der Winter 2015/2016 hatte für viele Kakteenfreunde eine überaus böse Überraschung parat, denn in diesen Monaten haben sich Pilz- und Viren-Erkrankungen sowie teilweise heftiger Schädlingsbefall in den Sammlungen ausgebreitet. In einigen Sammlungen wurden dadurch viele Dutzend wertvolle und auch jahrzehntealte Exemplare restlos vernichtet.