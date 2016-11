Horb/Dornstetten Angeklagter sammelt auch Pluspunkte

Sein Rechtsbeistand, der etwas Struktur in die Geschichte hätten bringen können, fand keine Zeit, an dem Prozess teilzunehmen, und so saß der junge Mann etwas verloren im Gerichtssaal. Schützenhilfe bekam er dann vom einzigen Zeugen, dem ermittelnden Polizeibeamten vom Dornstetter Revier. Dieser bestätigte, dass es keinerlei Einbruchsspuren gab und man auch von behördlicher Seite davon ausgehe, dass das Fenster, durch das der Täter in das Schulgebäude einstieg, zum Tatzeitpunkt offen stand.

Ursprünglich war die Polizei davon ausgegangen, dass an der Tat zwei Einbrecher beteiligt waren. Auch der Name des zweiten Mannes war bekannt, doch stellte sich heraus, dass dieser bei dieser Tat nicht vor Ort war. Dafür bei drei anderen Einbrüchen, die alle in Baiersbronn, unter anderem in der Eislaufhalle, verübt worden waren. Einbrüche, zu deren Aufklärung der jetzige Angeklagte beitrug, was ihm ein dickes Plus bei Richter Trick einbrachte.

Obwohl der Beschuldigte während der Tat bereits 18 Jahre alt war, sprach sich die Vertreterin der Jugendgerichtshilfe dafür aus, in diesem Fall noch das Jugendstrafrecht anzuwenden. Sie berichtete von einem "normalen" Lebenslauf und fasste zusammen: "Bis auf die Auffälligkeiten hier macht er seine Sache ziemlich gut." Aus ihrer Sicht kam der Auszubildende zur Tatzeit in Kreise, die ihm nicht so gut getan hätten, und auch mit Geld könne er nicht richtig gut umgehen.

Zwei Handy-Verträge, zwei Fitness-Verträge

Dies zeigte auch später seine eigene Kontozusammenstellung. Da blieb vom Lehrlingslohn nichts übrig. Zwei Handy-Verträge, ebenso zwei Verträge mit dem Fitness-Center, Strafzahlung an die Bahn wegen Schwarzfahrens und das Kostgeld an die Eltern fressen den größten Teil auf. Trotzdem forderte die Vertreterin der Jugendgerichtshilfe, dem jungen Mann die Schadensregulierung als logische Konsequenz aus dieser Tat – schon allein aus erzieherischen Gründen – aufzuerlegen.

In der Gesamtbetrachtung ließ der Staatsanwalt den Vorwurf des Einbruchs fallen, der Diebstahl war jedoch gegeben. Er forderte, den Beschuldigten zu verwarnen und ihm die Schadenswiedergutmachung in Raten zu 100 Euro pro Monat aufzuerlegen.

Diesem Antrag folgte der Vorsitzende und wies den 19-Jährigen eindringlich darauf hin, dass er sich um die Wiedergutmachung kümmern müsse. "Wenn ich was Gegenteiliges höre und wir uns deshalb hier wiedersehen, dann scheppert’s", lautete seine klare Ansage. Auf die Auferlegung der Verfahrenskosten verzichtete Trick indessen. "Sie haben dem Staat geholfen – jetzt kommt der Staat Ihnen entgegen", begründete der Richter diesen Schritt.