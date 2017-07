Horb Aufregung um Facebook-Post vor OB-Wahl

Originalzitat: "Sodele, der HOR-B 1 hat grad ein Kind angefahren." HOR-B 1 ist das Kennzeichen des Amts-BMWs von OB Peter Rosenberger (CDU). Auf dem Bild zu sehen: Rosenberger in rotem Polo-Shirt und blauer, kurzer Hose. Daneben ein Rettungswagen und offenbar der schwarze BWM. Ein Kind ist auf dem Foto nicht zu sehen.

Peter Rosenberger: "Wenn das so in Facebook veröffentlicht wird, ist das ein Skandal. Mein Sohn hat an dieser Stelle einen Fahrradunfall gehabt. Ich bin hingefahren und habe mich um ihn gekümmert. Er ist ins Krankenhaus gekommen und ist inzwischen wieder daheim." Auch die Polizei bestätigt, dass ein zehnjähriger Junge gegen 11.40 Uhr mit dem Fahrrad an der Ecke Kniebis­straße/Schulstraße gestürzt war.