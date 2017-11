Horb a.N. Kindergarten bleibt ohne Haltestelle

Insgesamt ist dies eine Situation, die vom Ortschaftsrat so jedoch nicht akzeptiert wird. Die Räter fordern, dass man nun wenigsten schnell prüft, ob es möglich ist, in der Senke des Eichenwegs auf Höhe des Gebäudes Sonnensteige 45 auf freier Strecke zu halten. Anton Klink glaubt, dass man so nahe an einer Lösung sei und hofft, dass die Verkehrsschau bei dieser Geschichte mitspielt. Rätin Catrin Weihing ist ebenfalls der Überzeugung, dass es gut wäre, wenn der Bus in der Eichenstraße einen Zwischenstopp einlegen würde. Dass das Verkehrsunternehmen jedoch nun erst eine Verkehrserhebung machen möchte, wer dort ein- und aussteigt, hält man im Gremium hingegen für Nonsens. "Öffentlicher Nahverkehr heißt, dass der Bus hält, ob da eine Person steht oder 100", so Anton Ade. Trotzdem einigte man sich dahingehend, dass man nun die Zählung des Busunternehmers abwarten wird, danach den Vorgang nochmals im Gremium beraten und möglichst eine Haltestelle festlegen wird.