Horb a.N. 30 .000 Zuschauer bei Ritterspielen

Noch ein besondere Herausforderung: Gleichzeitig feierte das Staufer Spektakel, das sonst immer in Göppingen stattfand, seine Premiere im Reitstadion im Stuttgarter Stadtteil Bad Cannstatt – und das sogar an vier Tagen. Die Sorge: Könnte die Konkurrenz Zuschauer aus Horb abziehen? Am Ende waren es laut Veranstalter bei den Ritterspielen allerdings wieder zirka 30 .000 Besucher – so wie in den vergangenen Jahren auch. MPS-Chef Jürgen Wünsche: "Stuttgart ist keine Konkurrenz für uns."