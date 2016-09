Horb a. N. Zwiebelkuchen, neuer Wein und Sketche

H o rb-Mühlen. Fester Bestandteil des Fests ist von Anfang an die Tombola mit über 150 Gewinnen. Zur musikalischen Unterhaltung spielte AWO-Mitglied Dieter Gühring, "Didi live", und sorgte für Stimmung.

Zum Herbstfest dazu gehören auf jeden Fall die lustigen Sketche der AWO-Hobby-Theatergruppe. Fünf kleine Szenen aus dem Leben hatten die Hobby-Schauspieler wieder einstudiert und sorgten für Erheiterung der Gäste. Der erste Sketch spielt auf einer Polizeiwache auf dem Land. Zwischen der resoluten Polizistin (Mechthild Scheffler) und dem Ehemann (Jochen Renk), der seine Frau als vermisst melden will, kommt es immer wieder zu Missverständnissen, bis der genervte Ehemann schließlich aufgibt und meint: "Suchen sie lieber mein Auto. Damit ist sie nämlich ab."

Die zweite Szene spielt ebenfalls in einer Amtsstube, wo der Amtsleiter seine Mittagspause verschläft, eine Premiere für Stefan Martini als Amtsleiter und Silvia Winkler als Sekretärin. Dann konnte man ein altes Ehepaar (Margit Höchsmann und Simon Pfeiffer) beim Streit am Frühstückstisch belauschen. Für viel Heiterkeit sorgte der Sketch "Die Zugfahrt". Zwei ältere Damen (Mechthild Scheffler und Silvia Winkler) unterhalten sich im Zugabteil, in dem noch ein älterer Mann (Jochen Renk) sitzt und schläft, über die Qualitäten der Männer in ihrem Leben.