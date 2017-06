Horb a. N. Zwei Tage Spaß und spannende Spiele

Horb-Mühringen. Der Fassanstich durch die Vorsitzende Marina Ruggaber wollte zunächst nicht klappen, bis man merkte, dass der Kran zu war. Dann floss das Bier schließlich, und die Feier konnte starten. Am Samstagabend schaute man gemeinsam das U21-Spiel an. Für die Musik sorgte DJ Chris Berger.

Marina Ruggaber zeigte sich sehr zufrieden mit dem Besuch an beiden Tagen. Erfreut ist man auch beim SV Mühringen, dass man für die neue Runde wieder eine 2. Mannschaft melden konnte. Beim Tälecup nahmen in diesem Jahr zehn Mannschaften teil. Die Vorrunde wurde in zwei Gruppen gespielt. In der Gruppe A spielten die "SG such den Ball", die "Löschschnecken", die Mannschaft "Leider Geil, Weitingen" und die "Tischtennis All-Stars". Die Gruppe B bestand aus den "Commando Vollsuff", "The Wall", der Mannschaft des Fanfarenzugs Mühringen, "Sturm der Liebe", und dem TC Bad Imnau. Die Turnierleitung hatten Ramona Ruggaber und Aron Beiter.

Die Zuschauer sahen faire und spannende Spiele. Leider gab es einen Verletzten, der am Montag operiert werden musste. Eine Mannschaft bestand aus vier Feldspielern plus Torwart. Die Spielzeit betrug jeweils zwölf Minuten. Am Sonntagabend konnten die drei Erstplatzierten ihre Pokale (Wanderpokale) in Empfang nehmen.