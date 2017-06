Horb a. N. Zwei Tage feiern mit Fisch und Blasmusik

Franz Schick war es dann, der die Fischereirechte von der Familie Pfeffer übernahm und in den 50er-Jahren eine Fischereigemeinschaft gründete, die dann 1957 in einen Verein umgewandelt wurde. Die Gründungsmitglieder waren Franz Schick, Erwin und Heinz Teske, Otto Strassmann, Gottfried Riester, Kurt Brändle und Günter Straub. Schick war dann für lange Jahre Vorsitzender des Vereins, ihm folgten dann Günter Straub, Hans Josef Lacher, Wilfried Hiller, Karl Müller und Roland Heyn. Unter dem damaligen Vorsitzenden Hans Josef Lacher wurde zu Beginn der 1980er Jahre eine erste Satzung erarbeitet, in der auch heute noch gültige Text verankert ist: "Der Fischerverein ist bestrebt, die Eyach in ihrer natürlichen Weise zu erhalten, Gewässer- und Landschaftsschutz zu betreiben und den Fischbestand zu hegen und zu pflegen". Bis dato nicht zu verzeichnende Umweltsünden holten aber auch die Eyachfischer ein. So hatte man 1985 ein großes Fischsterben zu verzeichnen. Bis zu 80 Prozent der Fische und Lebewesen in der Eyach waren davon betroffen.

Unter dem amtierenden Vorsitzenden Karl Müller entschloss sich der Verein 2001 das von der hohenzollerischen Landesbahn stillgelegte Bahnhofsareal samt Bahnhof zu erwerben. Das Bahnhofsgebäude wurde nach dessen Erwerb in mehreren Bauabschnitten saniert und ausgebaut, Wasser und Abwasser inklusive. Zudem wurde ein Neubau errichtet, in dem sanitäre Einrichtungen und ein Abstellraum Platz fanden. Das Bahnhofsgebäude wurde mit einer Küche und einem Gastraum eingerichtet.

2013 übernahm dann Roland Heyn das Vorstandsamt von Karl Müller. Kaum richtig im Amt, stand der neue Vorsitzende im wahrsten Sinne des Wortes vor einer Katastrophe. Ein Jahrhunderthochwasser hatte aus dem schnuckeligen und mit großem Aufwand hergerichteten Vereinsdomizil einen Totalschaden gemacht. Zur Sanierung des Gebäudes waren – wie schon beim Kauf desselben – viel Eigenleistungen der heute rund 40 Mitglieder notwendig, die die Eyachfischer auch erbrachten. Finanzielle Unterstützung durch die Hochwasseraufbauhilfe des Landkreises, der Gebäudeversicherung und selbst erbrachte Handwerkerleistungen machten eine Komplettsanierung möglich. Ein Jahr nach dem Hochwasser präsentierte sich das runderneuerte Bahnhofsgebäude im alten Glanz und das musste natürlich 2014 mit einem Fest gefeiert werden.

Der Bahnhof hat aber nicht nur für Mitglieder geöffnet, sondern donnerstags ab 19 Uhr für jedermann. An alten Traditionen hält der Verein nach wie vor fest. So findet das Fischerfest jeweils am ersten Juliwochenende statt, am Vatertag wird im Festzelt gefeiert, am Karfreitag wird Fisch serviert und am "Schmotzigen Donnerstag" kommen die Schnitzelfreunde auf ihre Kosten. Natürlich bringt sich der Verein auch innerhalb der Vereinsgemeinschaft ein und der "Bahnhof" ist nicht nur für die Mühringer zum weiteren Kult- und Kommunikationsmittelpunkt geworden.