Horb-Isenburg (jb). An Drei König wurden in Isenburg die Sternsinger im Rahmen eines Gottesdienstes, den Pfarrer Siegfried Strzedulla hielt, ausgesandt. Aufgeteilt in vier Gruppen wünschten sie Frieden und den Segen Gottes. Unter den Sternsingern waren auch die sechsjährigen Erstklässler Henri Gaus und Emilian Klobas, die sich spontan bereit erklärten mitzumachen. Der Erlös ist dieses Jahr ist für notleidende Kinder in Kenia. Auf ihre Aufgabe vorbereitet und betreut wurden sie von Gabi Blank.