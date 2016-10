Horb a. N. Zwei Mühringer radeln nach Hanoi

Fotos über Kühe auf der Straße, Wasserfälle und Naturschutzgebiete fesseln die Zuschauer. Über die Seidenstraße kamen die beiden Radfahrer nach Armenien, wo sie auf viel Landschaft und kaum Dörfer trafen. "Wir mussten nie Angst vor den Menschen haben. Auf dem Weg waren aber viele Schafe und Hunde", verriet Martin Schiedt, dass vor allem bei den Hirtenhunden größte Vorsicht geboten war. Sich bücken und so tun, als ob man einen Stein nach ihnen werfen wollte, sei die einzige Verteidigungsmöglichkeit gewesen. "Französische Schimpfworte haben auch geholfen", lacht Agnès Schröter.

"Da prallen zwei Welten aufeinander"

Eine andere Welt erlebten die beiden Mühringer dagegen im Iran, wo sie aufgrund der Währung Millionäre waren. Da sie viele Kilometer zurücklegen wollten, stiegen sie von den Rädern auf den Bus um. "Das Land hat uns so gut gefallen, dass wir unser Visum verlängert haben", beschreiben die beiden die Gastfreundlichkeit der Bevölkerung. Auch in Türkmenistan wurden sie immer wieder von LKW-Fahrern mitgenommen, was jedoch nicht gern gesehen war. Doch die Visa der beiden hatten nur eine Gültigkeit von drei Tagen und so wurden die Landschaft, die Menschen und die Sehenswürdigkeiten im Schnelldurchlauf angeschaut.

In Uzbekistan schlug das Wetter auch um: "Wir hatten Minus 15 Grad. Nachts um 3 Uhr sind wir aufgewacht und da war alles weiß." Weil die Straße 1,5 Kilometer weit weg war, mussten die beiden Abenteurer ihre Fahrräder tragen, da sich zu viel Schnee an den Schutzblechen gesammelt hatte. Um dem Winter zu entgehen, machten sie "Urlaub vom Urlaub" in Indien – ohne Rad, dafür mit dem Flugzeug.

Den Frühling erlebten sie schließlich in Kirgistan, wo sie auf dem Alabel-Pass nochmals vom Schnee überrascht wurden. Ein Foto zeigte die Radfahrer im Schnee und wenige Sekunden später in einem grünen fast schon tropischen Paradies. Eine Verbindung war nicht zu vermuten, bis Agnès Schröter meinte: "Das war am gleichen Tag, auf der anderen Bergseite." China erkundeten die Mühringer, die dort das moslemische Volk Uiguren kennenlernte, die von den Chinesen eingebürgert wurden. "Da prallen zwei Welten aufeinander", sagt die Referenten.

Ihre eindrücklichen Bilder und Filme von Naturspektakeln wie großen Ameisen oder Kunstwerken und Bauten ließen die Zeit schnell vergehen. Bald flimmerten die Bilder von Vietnam über die Beamerleinwand und zeigten die Stadt Hanoi. "Von dort aus sind wir dann nach Australien und schließlich über Istanbul nach Hause", berichteten Martin Schiedt und Agnès Schröter von den letzten Abenteuern der Tour. Den zweiten Teil ab Hanoi möchten die Mühringer im März in Horb vorstellen, dann gibt es auch wieder das Buch zur Tour.