Horb a. N. Zwei Autos, ein Unfall und einige eigenwillige Beteiligte

"Ich lag im Bett und hörte plötzlich gegen 4 Uhr ein lautes Scheppern. Das hat einen richtigen Schlag getan", berichtete ein Zeuge seine Wahrnehmung in jener Sommernacht. "Ich aus dem Bett raus und ans Fenster – da konnte ich beobachten, wie die Frau XY ihren Wagen gut 50 Meter weit nach vorne fährt, aussteigt, sich den Schaden am anderen Fahrzeug anschaut, wieder einsteigt und davonfährt", so seine Zusammenfassung. "Ich habe sie genau gesehen, mir ihre Autonummer aufgeschrieben und konnte deshalb darauf verzichten, ihr nachzurennen. Am nächsten Morgen hat er seine Beobachtungen seinem Schwager, dessen Sohn das beschädigte Auto gehörte, berichtet, und gemeinsam habe man beschlossen, die Frau – die für einen Zustellservice unterwegs war – abzupassen, sie auf den Vorgang anzusprechen und gleichzeitig einen Termin zwecks Klärung des Sachschadens abzustimmen. Gesagt getan – der Mann vom Fenster übernahm diesen Job.

In der Version der Frau hörte sich das dann in etwa so an: "Da kam mitten in der Nacht ein Mann auf mich zu und hat mich beschuldigt, ich hätte tags zuvor ein Auto angefahren und wäre abgehauen. Über diesen Vorwurf war ich sehr erschrocken und auch sehr verunsichert. Ich musste dann am gleichen Tag um 18 Uhr zum Haus des Geschädigten kommen und die Männer (die als Zeugen eins und zwei vor Gericht aussagten, Anm. d. Red.) haben mir gedroht und wollten mich zwingen, die Versicherungsnummer rauszurücken."

Bevor sie jedoch die Versicherung nannte und den Schaden, wie von den beiden Zeugen gefordert, eben dieser Versicherung meldete, sei sie nochmals nach Hause gegangen und habe sich das Fahrzeug ihrer Mutter, mit dem sie unterwegs war, angeschaut und festgestellt, dass dieser Wagen schon einige Kratzer hatte, die auf Vorschäden schließen ließen. Die junge Frau betonte vor Gericht mehrfach und unter Tränen, dass sie von dem Unfall überhaupt nichts mitbekommen habe und an dem Fahrzeug ihrer Mutter keine auffälligen Kratzer oder Dellen zu sehen waren.