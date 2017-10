Horb a. N. Zuwachs in der Jugendrotkreuz-Gemeinschaft

Ortsvorsteher Ulrich Beuter sprach aus seinem langjährigen Engagement als ehrenamtlicher Kreisbereitschaftsleiter. Kreisbrandmeister Frank Jahraus ließ es sich auch nicht nehmen, bei den DRK-Kreisversammlungen dabei zu sein: "Im Landkreis Freudenstadt wird eine gute Arbeit geleistet. Wir stehen vor großen Herausforderungen", so Jahraus. Er stellte viele Fragen: "Was können wir tun, um die Menschen zu halten, zu gewinnen? Haben wir auch in Zukunft Bestand?"