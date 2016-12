Horb a. N. Zuversicht prägt Ausblick auf 2017

Für den Vorsitzenden des Blasmusikkreisverbandes Freudenstadt, Hans Dreher, steht mit dem Landesmusikfestival in Horb am Sonntag, 2. Juli 2017, ein großes Ereignis in der Stadt bevor. "Ich freue mich, weil ich aus zurückliegenden Festivals weiß, dass sie von Kapellen und Chören gut angenommen werden", sagt Dreher. Das Festival zeigt seiner Erfahrung nach die Vielfalt musiktreibender Vereine. "Da gibt es nicht nur Blechmusik, sondern alles, was man sich denken kann: Chöre von Kindern und Erwachsenen, Kirchenchöre, Gospelchöre", zählt Dreher auf. Hinzu kommen Fachvorträge. "Über die Zukunft zu diskutieren ist notwendig." Die eigentlichen Ausrichter sind seinen Angaben zufolge die Stadt Horb und der Blasmusikverband Baden-Württemberg. Aber die Horber Musikvereine werden zum Teil aktiv mitspielen und zum Teil bei der Bewirtung helfen. Am 28. Februar ist Anmeldeschluss für teilnehmende Vereine. "Dann wird man sehen, was auf uns zukommt."

Für Daniel Wagner von der Narrenzunft Horb wird die bevorstehende Fasnetssaison eine besondere: Er ist zum ersten Mal als Nachfolger von Gerhard Struck eigenverantwortlicher Umzugsorganisator, und dazu hat er die Ehre, zusammen mit seiner Freundin Birgit Heinzelmann das Grafenpaar zu geben. Wie viele Stunden er pro Jahr in die Planung der Fasnet investiert, ist nicht zu zählen. Wagner ist Narr mit Leib und Seele. "Sonst wäre das alles gar nicht machbar", sagt er. Für den Fasnetsmontags-Umzug hat Wagner 170 Gruppen eingeladen, von 38 eine Zusage bekommen, sodass wieder 2500 Hästräger mitlaufen werden. Für die Rede als Grafenpaar beim Masken-Abstauben am 6. Januar schreibt er auf eigenen Wunsch die Reden selbst. Und beim Anruf zwischen den Jahren erwischt man ihn bei der Vorbereitung eines Programpunktes für den Eröffnungsball. "Dass alles ohne Ausschreitungen abläuft", lautet seine Hoffnung für die Fasnet 2017. Für den Umzug, den er nach erfolgreicher Organisation als Graf in der Kutsche verbringen wird, wünscht er sich, nicht Grafen-, nein, sogar "Kaiserwetter".