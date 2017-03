Horb a. N. Zuschüsse geben Aufschwung: praktisch schuldenfrei

Leider hat weder der TSV noch der ASV Rexingen einen Abteilungsleiter Fußball. Vize-Vorsitzender Harry Pfost übernimmt derzeit die verwaiste Stelle des Abteilungsleiters Fußball. Dies und die fehlenden eigenen Spieler machen es schwer, Stimmungen im Kader schnell mitzubekommen und bei Problemen entsprechend reagieren zu können, so Straubinger. Gestört hat die Verantwortlichen, dass die vielen Undiszipliniertheiten neben und auf dem Platz die Mannschaft oftmals um ihren verdienten Lohn gebracht haben. Von der negativen Außenwirkung auf die beiden Vereine ganz zu schweigen. Dieser wichtige Posten sollte deshalb schnell wieder besetzt werden, so der Wunsch des Vorsitzenden.

Ein weiteres Problem könnte auftreten, denn Trainer Jozef Krasnipi will eventuell zum Saisonende aufhören. Straubinger freute sich, dass Jugendleiter Axel Tittjung für sein jahrzehntelanges Arbeiten im Verein als Vorbild 2016 von der Württembergischen Sportjugend ausgezeichnet wurde (wir berichteten).

Nach der Dachsanierung wurden im vergangen Jahr noch die Garagen, Duschen und WC-Anlage saniert. Eine neue Baustelle tat sich mit der Dusche im Fitnessbereich auf. Das Wasser konnte in den Estrich und Bodenplatte eindringen, und so muss für die Sanierung mit Kosten von mindestens 6000 Euro gerechnet werden. Der Vorsitzende griff den Vorschlag, den Lore Göttler und Richard Tittjung vor einiger Zeit machten, auf. Eine Rentnertruppe soll ins Leben gerufen werden, die einmal im Monat in der Tätigkeit als Hausmeister sich um die TSV-Anlage kümmert.

Neben einem Vereinsausflug wurde noch das Dorfpokalturnier ausgerichtet. "Im vergangenen Jahr waren wir sehr aktiv und haben vieles bewegt", so ein sehr zufriedener Peter Straubinger.

Schriftführer Manuel Sikeler informierte über die Aktivitäten des letzten Vereinsjahres. Mit 10 000 Zugriffen auf die Homepage des TSV im Monat, ist für Sikeler der Auftritt im Internet mit immer aktuellen Infos sehr wichtig.

Gespannt waren alle auf den Kassenbericht von Kassiererin Ingeborg Schmidt. Die vor vier Jahren beantragen Zuschüsse wurden nun ausbezahlt. Weitere Zuschüsse werden in diesem Jahr noch eingehen. Dies führt dazu, dass der TSV praktisch schuldenfrei ist. Straubinger dankte deshalb dem anwesenden Oberbürgermeister Peter Rosenberger für die verbesserte Förderung der Vereine. "Es ist ein wichtiges Zeichen, dass die Stadt das breite Engagement des TSV und anderer Sportvereine honoriert", so Straubinger. Auch vom WLSB gingen nun die Zuschüsse ein. Insgesamt bekommt der TSV Dettingen 41 000 Euro Fördergelder für die Sanierung des Kunstrasenplatzes, Daches und Sportheim. Seit 2006 investierte der TSV 175 000 Euro in seine Sportanlage. Dazu kamen noch 75 000 Euro Schulden.

Der Verein will in den nächsten zwei Jahren, so Straubinger, im Fitnessbereich, Sanierung Rasenplatz und Gymnastikhalle rund 35 000 Euro investieren.

Sonja Henger berichtete zum Thema Breitensport, dass sechs unterschiedliche Kurse in der Gymnastikhalle angeboten werden. Yoga kam als neuer Kurs dazu.

Die Dettinger sind mit dem ASV Rexingen in einer Spielgemeinschaft. Die erste Mannschaft spielt in der Kreisliga A2 und die Zweite in der A2 Reserverunde. Mit Platz 8 schloss man die letzte Runde ab. Leider landete man in der Fairnesstabelle auf dem 13. von insgesamt 14 Rängen. Die zweite Mannschaft schaffte ebenfalls den 8. Platz.

In der laufenden Saison startete die erste Mannschaft durchwachsen und belegt wieder den 8. Platz. Leider rutschte man in der Fairnesstabelle auf den letzten Rang. Die zweite Mannschaft ist derzeit auf Platz 6. Mit welchem Trainer und Spieler in die nächste Runde geht, ist noch offen.

Vorsitzender will Verantwortung abgeben

Im Jugendbereich, so Jugendleiter Axel Tittjung, arbeitet man auch erfolgreich mit dem ASV Rexingen zusammen. Sechs Kinder starteten in die Bambini-Runde. In der F-Jugend spielen 15 Kinder und in der E-Jugend schnüren 22 Kinder die Kickstiefel. Die D-Jugend konnte in der Hallenrunde in die Endrunde einziehen und erreichte den 7. Platz aller Mannschaften im Bezirk Nördlicher Schwarzwald. Im C-Jugendbereich spielt man mit Rexingen, Horb, Nordstetten, Ahldorf, Mühlen und Dettensee zusammen. Die B-Jugend erreichte in der Vorrunde mit der ersten Mannschaft in der Bezirksstaffel den 3. Platz. Die zweite Mannschaft wurde Meister in der Leistungsstaffel. Den Klassenerhalt hat die A-Jugend in der Bezirksstaffel geschafft. Im Mädchenfußball halten die C-Mädels die Fahne hoch. Über das Pfingstwochenende wird wieder ein Jugendturnier in Dettingen stattfinden.

Nach den Berichten nahm OB Peter Rosenberger die Entlastung vor. Zuvor erläuterte er noch die Zuschüsse der Stadt Horb. Die Entscheidung, dass es städtische Zuschüsse für Sanierungen gibt, war richtig. Bis dato gab es dies nicht. Die Stadt wird jährlich 50 000 Euro für alle Vereine zur Verfügung stellen. Er wünschte dem TSV Dettingen, dass er weiter so erfolgreich bleibt. Die Vereine sind für die Zukunft wichtig, damit die Bürger das Sportangebot zur Fitness besonders auch im Alter nützen können.

Zum Schluss gab Vorsitzender Peter Straubinger bekannt, dass er gern aus der jetzigen Verantwortung raus möchte. Er könnte sich auch eine Aufgabenverteilung auf mehrere Schultern vorstellen. Im nächsten Jahr stehen Wahlen des ersten Vorsitzenden an. Er möchte deshalb rechtzeitig eine Erneuerung auch im Personalbereich. Es werden dringend Leute gesucht, so Straubinger, die Verantwortung im Ehrenamt übernehmen.