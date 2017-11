Horb a. N. Zur Keimzelle der Rockmusik

Der Blues hat einen hohen Wiedererkennungswert in Form, Feeling und Sound. Er ist die Keimzelle der Rock-Musik und bis heute absolut lebendig.

Schon unzählige Konzerte in Pubs und Clubs, bei Open Airs und Festivals, Motorradtreffen und Partys hat die Tü-Cago Bluesband gegeben. Zu dem breit gefächerten, stets am Blues orientierten Programm gehören der Chicago-Blues, der Texas-Blues von ZZ Top sowie Titel von 60er-Heroen wie Cream und Yardbirds, Deep Purple und Garry Moore. Höhepunkte in den vergangenen Jahren waren für die Tü-Cago Bluesband eine mehrwöchige Spanientournee und ein Konzert als Vorgruppe der legendären Yardbirds.

Eine Attraktion bei den Auftritten sind die quirligen Musiker im Bluesbrothers-Outfit. Selten hält es sie auf der Bühne: Die Musiker tauchen mitten im Publikum auf, spielen auf Tischen und Tresen – so heizt die Band vor Ort kräftig ein. Der Eintritt ist frei.