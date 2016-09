Horb a. N. Zur Gabenbereitung ertönt das Largo von Händel

Der von Dekan Alexander Halter zelebrierte Gottesdienst wurde vom Betraer Streichorchester unter der Leitung von Siegfried Hauser mit Chören und alten Chorälen musikalisch umrahmt. Zum großen Einzug des Dekans mit seinen Ministranten spielte das Streichorchester sehr gefühlvoll die "Arie aus Orpheus" von Christoph Willibald Gluck. Als Eröffnungslied intonierte Organist Armin Schwarz "Laurentius auserkoren, du starker Gottesmann". In seinen Begrüßungsworten ging der Dekan auch auf die Bedeutung des am Sonntag stattgefundenen Caritas-Sonntags näher ein und appellierte an die Gläubigen, Mut zu zeigen und auf Gott einzugehen. So wie dies einst auch der Heilige Laurentius getan hat. Nach der von Rainer Zimmermann vorgetragenen Lesung spielte das Streichorchester den alten Choral "Leih aus Deinen Himmels Höhen".

In seiner Festpredigt thematisierte der Dekan die Bedeutung der solidarischen Hilfe in der heutigen Zeit und zeigte dies eindrucksvoll an einigen Beispielen auf. Gerechtigkeit müsse vorgelebt werden. Unsere Gesellschaft werde immer älter und die Geburtsraten gingen immer weiter zurück. Die Bewältigung dieses demografischen Wandels sei in der heutigen Zeit von größter Bedeutung.

Zur Gabenbereitung intonierte das Orchester sehr eindrucksvoll das Largo von G.F Händel. Natürlich durfte bei diesem Kirchenkonzert auch Mozart nicht fehlen. Das "Ave verum" wurde vom Orchester mit großer Präzision gespielt. Zum Schluss intonierte das Orchester das alte Kirchenlied "Großer Gott wir loben Dich". Zum Auszug erklang festliches Orgelspiel, das der Organist Armin Schwarz sehr virtuos darbot.