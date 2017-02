Horb a. N. Zur Domfahrt an den Rhein oder nach Sachsen-Anhalt

Des Weiteren veranstaltet die Katholische Erwachsenenbildung (KEB) im Landkreis Freudenstadt mit der Geschäftsstelle in Horb in der Zeit vom 5. bis zum 9. Juni wieder eine Studienreise "Von Dom zu Dom durch Sachsen-Anhalt". Es wird die Fachwerkstadt Quedlingburg besichtigt, dem Magdeburger Dom, den Sehenswürdigkeiten in Halle, Merseburg und Halberstadt sowie ins Bodetal zum Hexentanzplatz und nach Naumburg zum berühmten St. Peter und Paul Dom.

Die Unterbringung ist im Drei-Sterne-Hotel in Quedlinburg. Die Leitung haben Lothar Schurer und Diakon Klaus Konrad. Anmeldungen und Informationen über die KEB-Geschäftsstelle, Telefon 07451/62 32 20, oder Email: info@keb-freudenstadt.de.

Domfahrt an den Rhein

Außerdem leitet Diakon Klaus Konrad als Bezirkspräses zusammen mit dem Bezirksvorsitzenden Manfred Schäfer eine zweitägige Kolpingbezirksfahrt vom 12. bis 13. September zu den Kaiserdomen an den Rhein nach Speyer, Worms und Mainz. Die Unterbringung für die Teilnehmer wird in einem Hotel beim Weinbauern Nähe in der "Drosselgass" in Rüdesheim sein. Eine gemeinsame Weinprobe ist bereits mit eingeplant.

Nähere Informationen hierzu gibt es bei Diakon Klaus Konrad, Telefon 07451/ 5 55 31 23, beziehungsweise beim Vorsitzenden des Kolpingbezirks Tübingen-Horb Manfred Schäfer, Telefon 07457/82 12, oder auch per Email unter: Kolping.Schaefer @t-online.de