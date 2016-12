Horb a. N. Zum zehnten Mal "Markt der Barmherzigkeit"

Der "Markt der Barmherzigkeit" ist vor zehn Jahren aus der Idee, den Bedürftigen der Stadt wenigstens einen vernünftigen Weihnachtsbraten zu schenken, entstanden. Maier, der jeden Samstag den Rest seiner Ware, den er auf den Märkten der Umgebung nicht verkaufen konnte, zu 20 Prozent des Verkaufspreises an die Bedürftigen abgibt, verschenkte die Ware am Heiligabend vor zehn Jahren. Aus dieser Privatinitiative heraus entwickelte sich eine Sozialaktion, wie man sie im Kreis Freudenstadt sonst nirgends findet.

Theoretisch geht die Organisation für diesen Jubiläumsmarkt so langsam auf die Zielgerade, in der Praxis strampeln sich die Ehrenamtlichen um Maier aber noch auf der Gegengerade ab. Es fehlt einfach noch an viel zu vielen Ecken der Feinschliff. "Ein großer Teil der Zutaten ist noch nicht finanziert", resümiert Maier. Was fehlt das sind rund 120 Kilogramm Reis, der gesamt Kohl (Blaukraut, Weißkraut und Wirsing), sämtliche Gewürze, beim Gemüse ist es Blumen- und Rosenkohl sowie Brokkoli und außerdem hätte man noch keine mediterranen Spezialitäten wie Zucchini, Paprika, Oliven und Schafskäse.

Alles in allem würde Material für etwa 2000 Euro fehlen, umreißt Maier seinen aktuellen Fehlbestand an Waren. Was man in diesem Jahr auch noch nicht hat, das sind Päckchen für die Kinder. "Der Leonberger Verein, der uns die vergangenen beiden Jahre mit Päckchen versorgt hatte, ist letzte Woche abgesprungen", musste Maier vermelden und nun würde er sich freuen, wenn man Weihnachtspäckchen bei den Sammelstellen (siehe Infokasten) abgeben würde.

Was auch noch besonderer zeitgenauer Beachtung bedarf, das sind die Kuchenspenden. Die Verantwortlichen vom Horber "Weihnachten schenken" würden sich sehr über Kuchenspenden aus der Bevölkerung freuen. Damit’s mit "Marmorkuchen beim Marmorwerk" wirklich etwas wird, sollten die Kuchen am Markttag (23. Dezember) bis 13 Uhr bei den Organisatoren abgegeben werden. Platten und sonstige Transportgefäße können sofort wieder mitgenommen werden, denn man wird die Kuchen auf Papp-Platten umsetzen.

Es fehlt also noch so einiges, doch zwei Angebote sind auch dazugekommen über die sich Rolf Maier besonders freut. Zum einen haben sich zwei Metzger aus dem Umland bereit erklärt, so richtig deftige, schwäbische Vesper an ihren Ständen anzubieten und zum anderen haben sich fünf junge Damen aus dem MGG spontan gemeldet und wollen auch in diesem Jahr wieder helfen. Mit ihrer Aktion, die sich ausschließlich an Alleinerziehende beiderlei Geschlechts richtet, wollen Isabell Schreiber, Nadine Wolf, Sophia Kieferle, Vanessa Noschka und Jana Theiss etwas an Wärme und Mitmenschlichkeit weitergeben. "Wir haben im vergangenen Jahr schon mitgemacht und dabei bemerkt, wie wichtig es ist, denen zu helfen, die nicht so ein glückliches Weihnachten wie wir feiern dürfen." An ihrem Stand kann ein Gutschein, der am Eingang ausgegeben wird, eingelöst werden. Drogerieartikel, eine Geschenkbox mit teils selbst gebackenen Süßigkeiten und ein Pixi-Buch gibt’s dann auf jeden Fall und mit etwas Glück auch eine schmackhafte Überraschung von einer hiesigen Bäckerei.

Eine weiterer Appell von Maier ist, dass man in einer Art Nachbarschaftshilfe Fahrgelegenheiten zum Markt und wieder zurück anbietet. Von Seiten der Busunternehmen wird es auch einen kostenfreien Pendelverkehr geben, so eine abschließende Information.

Der "Markt der Barmherzigkeit" kann und wird kommen, doch ob man alles, was man in den Vorjahren parat hatte, auch in diesem Jahr anbieten kann, das kommt auf die Spendenfreudigkeit Vieler an.

