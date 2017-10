Der Schachfreund Ravic Breuel aus Nordstetten möchte am Schachplatz auf dem Schulhof der Berthold-Auerbach-Grundschule Kinder in die Geheimnisse des Schachspiels einweihen. Seine Frau hatte ihn auf das Schachbrettmuster auf dem Schulhof aufmerksam gemacht. Er setzte sich daraufhin mit der Rektorin Monika Krahl in Verbindung, die auch gleich von der Idee angetan war. Die Schach-AG wird zurzeit in der Schule nicht angeboten, aber die Figuren waren noch vorhanden. Der VdK Nordstetten spendete eine abschließbare Box für die großen Figuren, die beim Schachplatz steht, sodass man auch außerhalb der Schulzeiten spielen kann, wenn man Ravic Breuel unter der Nummer 0172/9249736 anruft, der den Schlüssel für die Box hat. Egal, ob Erwachsene das Spiel erlernen wollen oder bei schönem Wetter einfach nur Schach spielen möchten. Breuel selbst freut sich, wie er versichert, jederzeit auch selbst über Spielpartner und Gelegenheit zum Schach spielen. Den Kurs für Kinder ab dem Grundschulalter bietet er, so lange das Wetter es erlaubt, jeden Freitag um 16 Uhr an. Zurzeit sind es vier Kinder, die mit Begeisterung die Regeln des königlichen Spiels erlernen. Am vergangenen Freitag waren sie zum zweiten Mal da und kannten sich schon mit den einzelnen Schachfiguren und wie sie diese ziehen dürfen, aus. Es könnten, so Breuel, gerne noch ein paar Kinder dazu kommen. Foto: Tischbein