Horb a. N. Zum Jubiläum Akkordeon plus Dudelsack

Mit Clara Kufner und Raphaela Lehmann auf der Bühne garantierte der Veranstalter ein weiteres Highlight. Kufner übernahm hierbei das anspruchsvolle Gesangs-Intro zum Song "I See Fire" (Ed Sheeran), während Lehmann mit ihrem Gesang im Vers einstieg und den Refrain gekonnt abrundete. Als dann das Orchester zum Höhepunkt des Liedes mit all seiner klanglichen Vielfalt einstieg, konnte man die Gänsehaut der Besucher im Sportheim beinahe hautnah fühlen. Dem sollte auch die Performance von "Sky Fall" in nichts nachstehen. Das Gesangs-Duo harmonierte perfekt miteinander zu den Klängen des Orchesters.

Sorgfältig ausgewählte Stücke der Musiker bringen tolle Stimmung

Mit "Amazing Grace" wurde es anschließend richtig schottisch im Grünmettstetter Sportheim. Mit ihren originalen schottischen "Bagpipes" verliehen die "Saibronner Schotten" dem Orchester das traditionelle Flair, das man bei diesem Song spüren will. Der stellvertretende Vorsitzende und Moderator, Karl-Heinz Kufner, übergab anschließend die Bühne an die Schotten aus Seebronn (Rottenburg). "Es könnte jetzt ein bisschen lauter werden", warnte Kufner mit einem leichten Grinsen im Gesicht das gespannte Publikum vor. Ein Medley aus traditionellen Klängen sowie verschiedener Eigeninterpretationen wie etwa Chasing Cars (Snow Patrol) oder Clocks (Coldplay) erwiesen sich als besonderer Ohrenschmaus. Auch nach der Pause hielten die Musiker mit ihren sorgfältig ausgesuchten Stücken die Stimmung weiter hoch. Nach einem musikalischen Potpourri aus verschiedenen "Star Wars"-Filmen oder gar dem "König der Löwen" reiste das Orchester zurück in die 80er-Jahre. Schlichtweg beeindruckend, wie man Songs wie "Thriller", "Eye of the Tiger" oder "You Give Love a Bad Name" auf dem Akkordeon umsetzen kann.

Mit einem erneuten musikalischen Meisterwerk von Hans Zimmer – "Chavalier de Sangreal" – näherte sich die Show so langsam dem Ende. Davor wurde es allerdings noch himmlisch: Carolin Andres, die ebenfalls als Sängerin der Band "reChord" bekannt ist, überzeugte bei "Halleluja" (Leonard Cohen) durch beachtliche Klarheit in ihrer Stimme – selbst in den druckvollen Passagen. Zum großen Finale spielte das Orchester erneut mit den schottischen Musikern auf, die mit ihren Klängen das Stück "Highland Ca­thedral" gekonnt in Szene setzten.

Ortsvorsteher Karl Kocheise genoss das Konzert sichtlich und zeigte sich stolz. Viele der Musiker kommen seit Jahrzehnten aus der näheren und weiteren Umgebung der Kreisstadt und zählen längst zum harten Kern des Orchesters. "Ihr seid das Grundgerüst", verdeutlichte Kocheise zum Ende des gelungenen Jubiläumskonzerts.

Das Akkordeonorchester Grünmettstetten ehrte an seinem Jubiläumskonzerts am Samstag verdiente Mitglieder. Irina Lang erhielt die silberne Ehrennadel des Deutschen Harmonika Verbandes für 20-jährige Mitgliedschaft.