Horb a. N. Zum Abschluss ein "Macht hoch die Tür"

Danach folgte die Weihnachtskantate "Willkommen süßer Bräutigam" von Vincent Lübeck, "Lichter der Weihnacht" von Lorenz Maierhofer und "Transeamus usque Bethlement" von Josef Schnabel.

Der große Beifall forderte natürlich eine Zugabe heraus, dem die Sängerinnen und Sänger gerne zusammen mit den Konzertbesuchern nachkamen, indem sie gemeinsam "Macht hoch die Tür" sangen.

Das musikalische Event verstärkten als Solisten Gaby Preisendanz-Schlecht und Christine Kleinmann, ein Streich-Quartett mit Elisabeth Rösener, Christine Götz, Mirjam Kettenhofen und Janis Kronenbitter und mit Querflöten Martina Baiker und Pia Blöchle. Die musikalische Gesamtleitung hatte Anatolij Aniskewitz.

Letztlich war das vorweihnachtliche Konzert auch ein Benefizkonzert zur erfolgten Renovierung der Sankt Cyriakus-Kirche und der erfolgten Anschaffung einer Orgel. Jetzt kommt noch die Teilrenovierung des Pfarrhauses auf die kleine Kirchengemeinde zu. Deshalb wird der Liederkranz nach Abzug der Konzertkosten, so Walter Königsberger, die Spenden zum Konzert an die Kirchengemeinde weitergeben. Aber auch ein Grund für Empfingens Dekan Alexander Halter, ein Dankeschön an Sänger und Liederkranz zu richten. Mittlerweile seien die Kirchenkonzerte zahlreich, dennoch haben die Kirchen eine andere Funktion, als Konzert-Saal zu sein. Kirchen wollten eine Botschaft von Gemeinschaft und Frieden wachhalten, so wie es vom Gesangverein besungen wurde. "Aber ohne Belebung wären die Kirchen nur ein Haufen Steine", zeichnete Dekan Halter das andere mögliche Szenario.