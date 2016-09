Horb a. N. Zum Abschluss der Sanierungsarbeiten gibt’s ein Bürgerfest

Am Montag lud der Vorsitzende des Fördervereins, Eugen Schlotter, zu einem Pressetermin ein. Dabei konnte er einen Scheck der Firmen Heizungsbau Fassnacht, Maler- und Lackierbetrieb Killing, Malerfachbetrieb Thomas Kleiner und Steinmetz Jürgen Poppitz entgegennehmen. Die vier Firmen spendeten die stolze Summe von 3250 Euro. Mit einem Gläschen Sekt wurde zunächst einmal auf das gelungene Werk angestoßen. Eugen Schlotter erinnerte an die Verhandlungen mit dem Denkmalamt, um Zuschüsse für die Maßnahmen am Westgiebel und am Portal zu bekommen, die schon vor zwei Jahren begonnen hatten. Bevor das Denkmalamt seine Entscheidung getroffen hatte, durfte nicht mit den Arbeiten begonnen werden. Die endgültige Absage kam dann erst im Herbst 2015, und man musste Sorge haben, ob man die Sanierung des Westgiebels noch vor dem Wintereinbruch schaffen würde. Nun könne man mit Stolz sagen, dass man es auch ohne Zuschüsse geschafft habe, freute sich Schlotter. Die Gesamtkosten betrugen 65 000 Euro, 48 000 Euro für den Westgiebel und 17 000 Euro für das Portal. Abzüglich der Spende der vier Firmen belaufen sich die Kosten auf netto 61 500 Euro.

"Wie würde das Schloss ohne Förderverein aussehen?", fragte Ortsvorsteherin Edith Barth. Es sei eine Heidenarbeit gewesen. Über eine Million Euro brachte der Förderverein seit der Gründung 1999 für die Sanierung des Nordstetter Wahrzeichens auf.

Barth hob den unermüdlichen Einsatz der vielen Ehrenamtlichen, federführend Martin Schneiderhan, hervor, die es erst möglich gemacht hatten, dass man das Erdgeschoss an die Firma BSB vermieten konnte. Die Miete ist eine regelmäßige Einnahme für den Förderverein.

Die Ortsvorsteherin zeigte sich total begeistert, wie schön das Portal geworden ist. Sie habe auch schon viele positive Rückmeldungen aus der Bevölkerung bekommen. "Wenn Wochenmarkt ist, stehen die Leute davor und haben staunend den Fortschritt der Arbeiten am Portal verfolgt."