Horb a. N. Zukunft voller Herausforderungen

Markus Barth ist 50 Jahre alt, im Landkreis Freudenstadt aufgewachsen, verheiratet und hat drei erwachsene Kinder. Seit mehr als 30 Jahren ist er als Krankenpfleger in der Pflege tätig, 17 Jahre davon im Notfallbereich Anästhesie und Intensivpflege. Er hat im Lauf seiner Berufstätigkeit mehrere Zusatzausbildungen und Weiterbildungen abgeschlossen. Seit elf Jahren war er als Pflegedienstleitung in einem großen Pflegedienst tätig.

Barth freute sich auf seine neue Aufgabe. Er sieht darin auch eine große Herausforderung, nämlich den Spagat zwischen Wirtschaftlichkeit, Zahlen und modernem Management zu schaffen. Andererseits will er den Raum geben, "dass wir als kirchlicher Pflegedienst christlich motiviert auch einen anderen Auftrag haben, nämlich für die Menschen in unseren Ortschafen da zu sein." Zum Beispiel für Menschen, die allein und dringend auf Hilfe angewiesen sind, oder die in ihren letzten Lebensphasen besonderer Zuwendung bedürfen. Ziel müsse es sein, so Barth, die Menschen so lange es geht zu Hause zu begleiten und da, wo sie Hilfe brauchen, zu unterstützen. Die Pflegelandschaft werde in Zukunft mit sehr großen Herausforderungen konfrontiert werden, sowohl ambulant als auch stationär. Das PSG II ist erst seit 1. Januar 2017 in Kraft, und schon steht das PSG III vor der Tür.

Barth möchte die Arbeit von Joachim Milles erfolgreich und gut weiterführen, aber auch in bestimmten Bereichen gemeinsam neue Akzente setzen.