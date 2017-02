Horb a. N. Zugverkehr Richtung Wildberg ändert sich vorübergehend

Ausnahme: In Einzelfällen können die RB nicht auf die Busse warten, beziehungsweise in Pforzheim werden nicht alle Anschlüsse erreicht, so die Bahn in ihrer Mitteilung. Die in Nagold beginnenden RB fallen bis Bad Liebenzell aus.

Pforzheim-Tübingen: Alle Züge im Abschnitt Pforzheim/Bad Teinach/Neubulach verkehren planmäßig. Ausnahme: Der erste Zug ist deutlich vor Plan bis zur Baustelle unterwegs.

In Bad Teinach/Neubulach haben Reisende direkt Anschluss an die Busse nach Wildberg. Dort besteht Anschluss an die RB nach Horb beziehungsweise Tübingen. Die RB, die verspätet in Horb eintreffen, erreichen nicht alle planmäßigen Anschlüsse. Die durchgehenden RB bis Tübingen enden in Horb.

Die Busse halten in Wildberg und in Bad Teinach/Neubulach jeweils am Bahnhof. Eine Fahrradmitnahme ist in den Ersatzbussen nicht möglich. Fahrgäste finden Einzelheiten zu den Änderungen auf Aushängen an den Bahnhöfen und unter www.deutschebahn.com/bauinfos. Der persönliche Fahrplan für die Bauzeiten steht im Internet unter www.bahn.de/persoenlicherfahrplan zur Verfügung. Informationen gibt es auch beim Kundendialog DB Regio Baden-Württemberg unter der Rufnummer 0711/ 20 92 70 87 (montags bis freitags, 8 bis 19 Uhr), unter der Service-Nummer der Bahn 0180/699 66 33 (20 ct/Anruf aus dem Festnetz, Tarif bei Mobilfunk max. 60 ct/Anruf) sowie im SWR-Text auf den Tafeln 528 und 529.

Reisende werden gebeten, soweit erforderlich, eine frühere Verbindung zu wählen.