Horb a. N. Zufriedenheit auch ohne ersten Platz

D üsseldorf/Horb. Viele fragen sich: Nachhaltigkeit, wofür ist das eigentlich gut? Warum soll ich mich anstrengen in dieser Welt, in der so viel schief geht? Dass jeder einzelne kleine Schritt zählt, und dass aus dem Engagement Einzelner große, weltumspannende Projekte werden können, war Thema beim neunten Deutschen Nachhaltigkeitspreis, der aus einem Kongress und einer festlichen Verleihung bestand.

Für die Stadt Horb, die für den Sonderpreis des Bundesumweltministeriums als "Partner-Stadt – Nachhaltige Infrastrukturen lokal und global" nominiert war, nahmen neben Oberbürgermeister Peter Rosenberger unter anderem auch "Energie Horb"-Geschäftsführer Eckhardt Huber und Bernhard Bok von der Ökumenischen Energiegenossenschaft an der Veranstaltung im Düsseldorfer Maritim-Hotel teil.

Die Auszeichnung, die erstmals vergeben wurde und Kommunen auszeichnet, die vorbildlich das Entstehen nachhaltiger, innovativer Infrastrukturen in benachteiligten Ländern unterstützen, ging dann zwar an Solingen. OB Peter Rosenberger war dennoch sehr zufrieden: "Ich freue mich über diese Nominierung vor allem für all diejenigen, die sich seit 2014 für die Klimapartnerschaft mit Belo im Kamerun einsetzen. Und es macht mich stolz, dass dieses Engagement von so vielen unterschiedlichen Partnern in der Bürgerschaft und auch in der städtischen Verwaltung getragen wird."