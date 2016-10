Horb a. N. Zünftiger Abend zum Saisonabschluss

Vereinspräsident Oliver Pollok begrüßte die zahlreich erschienenen Gäste im weiß-blau dekorierten Clubhaus und würdigte die Bereitschaft von Mitgliedern und Freunden des Vereins beim Aufbau, im Ausschank und am Grillstand während der Turnierwoche zu helfen oder als Gasteltern eine oder mehrere Turnierspielerinnen zu beherbergen. Besonderes Lob erhielt auch der Einsatz der Juniorinnen, die neben dem Jugendstand auch noch das Spülzentrum kümmerten. Dafür bedankte er sich im Namen des Vereins mit einem Gutschein für ein gemeinsames Essen im "KÖ 23".

Das Vereinsjahr 2016 war in jeder Hinsicht erfolgreich. Es gab einige gut besuchte interne Turniere. In der Sommer-Verbandsrunde sind die Damen 40 in die Oberligastaffel aufgestiegen und die Herrenmannschaft schaffte den Aufstieg in die Bezirksoberliga. Bei den Tennis-Stadtmeisterschaften konnten die Herren 40 ihren Titel erneut verteidigen. Die weibliche Jugend holte zwei Titel in der Altersklasse U 10 und U 18. Außerdem gab es insgesamt drei dritte und zwei vierte Plätze.

Ein leckeres Abendbuffet ließ keine Wünsche offen und das Wirte-Team Clarisse Grollemund-Gramer, Verena Hernadi und Gudrun Deger sorgte für das Wohl der Gäste. Der Nagelbalken war der Publikumsmagnet des Abends. Gruppenweise wurde da die Treffsicherheit getestet. DJ Jörg sorgte mit fetziger Musik für tolle Stimmung bis spät in die Nacht.