Horb a. N. Zoff um Erschließungskosten in Altheim

CDU-Gemeinderat Karl Kocheise: "Ich kann dem nicht so zustimmen. Wenn keine Bebauung der weiteren Grundstücke da ist, dann sehe ich kein öffentliches Interesse."

Auch ULH-Fraktionschef Herrmann Walz ist gegen die Erschließung der Straße auf Kosten aller: "Bis jetzt haben wir immer reagiert, wenn man Bauwillige hat. Für mich sieht es so aus, dass man dort an der Salzstetter Straße künstlich ein Baugebiet erschließen will, obwohl nur einer bauen will. Wenn der bauen will, soll er auch alleine zahlen."

Altheims Ortsvorsteher Andreas Bronner: "Junge Leute wollen dort bauen. Damit die bauen können, müssen wir das so machen. Es geht nicht anders als so, wie wir es vorgeschlagen haben. Der Ortschaftsrat hat dem zugestimmt."

CDU-Fraktionschef Michael Keßler: "Ich sehe diese Abstimmung jetzt als Nagelprobe, ob wir mit dem Motto ›Innen vor Außen‹ ernst machen. Wir haben viel getan, um auf den südlichen Anlieger zuzugehen. Deshalb sollten wir jetzt auch mutig entscheiden."

Bernhard Asprion von den technischen Diensten erläuterte noch den Hintergrund dieser Vorgehensweise: "Die Gemeindeprüfungsanstalt hat darauf gedrängt, dass wir 40 bis 50 Straßen über Erschließungsbeiträge der Anwohner machen. Es kann nicht sein, dass die Stadt die Straßen immer auf Steuerzahlerkosten flickt. Dazu gehört auch die Salzstetter Straße."

Rosenberger ergänzt: "Wir haben uns lange den Luxus gegönnt, diese Straßen über Steuergelder zu finanzieren. Das führte meistens zu der Situation, dass einer gebaut hat und Jahre später dafür zahlen muss. Das ist in diesem Falle aber nicht so."

Bei der Abstimmung stimmen zehn Gemeinderäte für Ja. Also für die Verlängerung der Salzstetter Straße. Vier Gemeinderäte stimmten dagegen.

Der widerwillige Eigentümer, Josef Nafz (93) aus Altheim, hatte schon hinter dem Ortschaftsratbeschluss "ein abgekartetes Spiel verschiedener Mandats- und Funktionsträger zu Lasten Dritter" vermutet. In der öffentlichen Ortschaftsratssitzung habe es keinerlei Diskussion gegeben, so die Vorwürfe. Nafz Neffe Adolf Kreidler hatte gesagt: "Das war wie im Marionetten-Theater – einer zog die Fäden und alle Hände gingen nach oben" (wir berichteten).

Auch der Bauwillige ist eigentlich nicht von den Erschließungkosten begeistert. Man war der Meinung, dass snun auch noch das dritte Haus mit einer selbstgelegten, provisorischen Wasserleitung versorgen werden könnte. Doch da kann die Stadt nicht mitgehen. "Wir werden solche Fehler wie in der Vergangenheit, als wir dieses Provisorium auch noch für das zweite Haus genehmigten, nicht mehr machen", hatte Rosenberger in einem früheren Pressegespräch betont.