Horb a. N. Zimmermann gibt seinen Posten ab

Horb-Bildechingen. "Ich werde in diesem Jahr 80 Jahre alt – für mich ein Grund, mein Amt in jüngere Hände abzugeben", begründete der Senior diesen Schritt.

"Ich werde weiterhin dem Gremium angehören und auch meine Aufgaben als Stadtrat der CDU im Gemeinderat wahrnehmen", erklärte Zimmermann weiter. Seit 1981, also imposante 36 Jahre, ist Zimmermann Mitglied im Bildechinger Ortschaftsrat und seit 1991 sitzt er im Stadtparlament. Seit 2012 versieht er das Amt des Ortsvorstehers. Dies eigentlich notgedrungen, da sich nach dem Rücktritt seines Vorgängers Michael Laschinger keiner der anderen Räte bereit erklärt hat, diese Position zu übernehmen. "Der macht doch sowieso schon als Stellvertreter die ganze Arbeit, da können wir ihm die paar Euro Aufwandsentschädigung locker zuschustern", so ein Originalzitat eines damaligen Ortschaftsrates auf die Frage, warum man einem 75-Jährigen so ein aufreibendes Amt zumutet.

Und Peter Zimmermann war gerne und mit aller Kraft Ortsvorsteher. Trotz gesundheitlichem Defizit, persönlichen Schicksalsschlägen und oft unberechtigter Kritik an seinem Führungsstil sowie seinen Entscheidungen, kniete er sich im wahrsten Sinne des Wortes in seine Aufgabe rein. Er war sich für keine Aufgabe zu schade und wollte es jedem recht machen.