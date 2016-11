Horb a. N. Ziel: Müll-Brennpunkte beseitigen

Über Saufgelage in der Kernstadt regen sich Anwohner auf, die sich durch den sich häufenden Müll gestört fühlen. Auch der Jugendgemeinderat Horb hat in seiner jüngsten Sitzung sogenannte "Hotspots" besprochen, an denen es viel Dreck und Abfall zu finden ist. Der Bahnhof, am Weg beim alten Freibad, bei der Inselspitze und an den Stufen bei der Turnierwiese – das seien Orte, die bei den Jugendlichen als Brennpunkte für Müll angesehen werden.

Nun will sich der JGR an der Bekämpfung des Mülls beteiligen. An den meisten dieser Orte seien bereits Mülleimer aufgestellt, trotzdem bleibt viel liegen. In der jüngsten Sitzung sprachen die Jugendlichen deshalb darüber, wie auf diese Problematik aufmerksam gemacht werden kann. Die Idee für einen Kurzfilm entstand und Rebecca Tillery hatte sogleich auch einen Vorschlag: Die Mitglieder des Rates wollen eine Szene nachspielen, in der sich einige Jugendliche über Müll unterhalten, aufstehen und dann selber ihren Abfall liegen lassen.

Allgemein kam der Vorschlag, einen Film zu drehen, bei den Räten gut an, und die meisten stimmten der Idee zu. Ein bis zwei Minuten soll er gehen. Vorgeschlagen wurde, dass das Filmteam, bestehend aus Sasha Lopez und David Sattler, gefragt werden könnte, ob sie das übernehmen könnten. Die beiden waren bereits beim Holi-Festivals des JGR im Einsatz. Die Idee für den Film soll in den nächsten Tagen noch weiter ausgefeilt werden, und die Jugendlichen wollen ein Konzept erarbeiten.