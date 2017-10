Horb a. N. Ziel bis Ende 2017: 100 Mitglieder

Horb. Dies sind für 20 Jahre Karin Brösamle und Marion Hoffmann, für 30 Jahre Josef Gudelius, für 50 Jahre Franz Dettling. 60 Jahre AWO-Mitglied ist Emil Dörr.

Anschließend berichtete Leif Brackelmann über das Vereinsjahr. Themen waren der Weihnachtsmarkt, die Schülerbetreuungen an neun Horber Grundschulen und Eutingen, die Mitarbeit im Lokalen Bündnis für die Familie Horb, die AWO-Aktionswoche vom 13. Bis 21. Mai 2017. In Rexingen haben sich die Senioren des VdK Rexingen dem Seniorenclub Rexingen/Ihlingen angeschlossen. Die AWO beteiligt sich auch am Repair-Café. Und so gab es noch weitere Aktivitäten, in die sich die AWO eingebracht hat.

Die Mitgliederzahl des Horber AWO-Ortsvereines liegt derzeit bei 91 Mitglieder. Ziel ist es, das 100. Mitglied noch in diesem Jahr begrüßen zu können.