Die Sandstein-Skulptur "Mit der Erde verwurzelt denken" des Bildhauers Karl Heinrich Lumpp hat ein trauriges Ende ereilt. Die Skulptur, die vor dem Parkhaus in der Neckarstraße stand, wurde vermutlich von einem Lastwagen angefahren und ist deshalb umgestürzt. So schilderte zumindest ein vorbeieilender Polizist die Lage. Bis Redaktionsschluss lag jedoch keine Meldung der Beamten vor. Unklar ist der genaue Unfallhergang und was für ein Schaden entstanden ist. Der Künstler hatte speziell die Stelle in der Neckarstraße für seine Skulptur ausgewählt. Sie war im Juni 2016 aufgestellt worden. Foto: Hopp