Horb a. N. Zeitplan, Vögele und Co.: der Arkaden-Check

Horb. Das sagt Birk... ... zum aktuellen Baustand: "Wir hatten kleinere Schwierigkeiten mit einer Leitung von der Deutschen Bahn. Das hat zu leichten Verzögerungen geführt. Wir liegen aber mittlerweile wieder voll im Zeitplan. Dass es fix voran geht, kann jeder derzeit beobachten." ...zum Zeitplan: "Wir halten an unserem Zeitplan fest: Mitte November wollen wir fertig sein. Dass Rewe bereits auf einem Banner verkündet, dass es im Herbst losgeht, sehen wir genauso. Natürlich kann der Herbst auch mal ein bisschen länger dauern. Aber das Weihnachtsgeschäft 2017 wollen wir auf jeden Fall mitnehmen. ...zu den Pessimisten: "Wir haben immer gesagt, dass das Einkaufszentrum realisiert wird und dass unser Zeitplan realistisch ist. Es musste erst sehr detailliert geplant werden – beispielsweise in der Statik. Da war zwar lange nichts vor Ort zu sehen, aber das waren sehr intensive Vorarbeiten. Solche Planungen brauchen einfach Zeit. Der eigentliche Bau geht dafür umso schneller. Die Betonfertigteile werden passgenau und passend zum Bauabschnitt geliefert." ... zum geplanten Verkauf von Vögele und Folgen für Horb: "Es ist nach wie vor nicht klar, wer die Kette in Deutschland übernimmt, beziehungsweise hat Vögele hierzu noch nichts rausgelassen. Aber der Mietvertrag steht für Horb und es wird ein Modelabel in die Arkaden ziehen. Es ist klar, dass der bisherige Deutschland-Zweig von Vögele nicht verschwinden wird. Wir können gespannt sein, welches Modelabel es ist." ...zum Apotheken-Plan: "Wir haben noch niemanden für die Apotheke. Aber wir planen weiterhin damit, eine Apotheke im Einkaufszentrum anzusiedeln. Ich bin da optimistisch. Es ist auch noch genügend Zeit bis zur Fertigstellung."

...zu neuen Mietern: Wir haben einen weiteren Vertrag für Büroflächen abgeschlossen. Über den Mieter kann ich jetzt noch nichts sagen. Es handelt sich um einen Dienstleister. Er hat 100 Quadratmeter Fläche angemietet.