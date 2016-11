Horb a. N. Zeitler liegt deutlich vorne

Überlingen/Horb.Horbs Bürgermeister Jan Zeitler ist der große Gewinner des ersten Wahldurchgangs bei der Oberbürgermeisterwahl in Überlingen. Am Sonntagabend ließ er die Amtsinhaberin Sabine Becker (parteilos) weit hinter sich. Zeitler kam auf 44,3 Prozent der Stimmen. An Position zwei liegt Klaus Kirchmann mit 32,2 der Stimmen. Becker liegt weit abgeschlagen mit 17,3 Prozent der Stimmen auf Platz drei. Vierter und letzter ist Georg Müller mit 6,1 Prozent.. Trotz des deutlichen Siegs von SPD-Mann Zeitler in der ersten Runde muss nun der zweite Wahlgang entscheiden. Allerdings geht der Horber Bürgermeister dann als klarer Favorit ins Rennen.