Horb a. N. Zeitlebens Dorf und Vereinen verbunden

Auch auf kommunalpolitischer Ebene setzte sich Kaupp in vielfältiger Weise für seinen Heimatort ein. So war er Mitbegründer des Fördervereins Ahldorfer Mehrzweckhalle und von 1984 bis 1996 Vorsitzender. Dem Ortschaftsrat gehörte er ab 1975 an. 1980 wurde er zum Ortsvorsteher gewählt und übte dieses Amt bis 1999 aus. Für dieses ehrenamtliche Engagement in der Kommunalpolitik erhielt er die Ehrenmedaille der Stadt Horb in Silber mit Ehrenstadtsiegel und die Ehrennadel in Silber des Gemeindetages Baden-Württemberg.

Wilfried Kaupp hinterlässt seine Frau Hirlande, mit der er seit 1958 verheiratet war, zwei Söhne und zwei Enkelkinder. Die Totenandacht ist am morgigen Donnerstag, 9. Februar, um 18.30 Uhr. Der Trauergottesdienst in der Pfarrkirche St. Konrad findet am Samstag, 11. Februar, um 10 Uhr statt. Anschließend ist die Beerdigung auf dem Friedhof in Ahldorf.