Horb a. N. Zeitkritische Arbeiten, dem Leben abgetrotzt

Ganz klar eine Anspielung auf das Konstanzer Konzil, bei dem für die Freizeitgestaltung der kirchlichen Würdenträger über 300 Prostituierte bereit standen. "Aber auch eine Erinnerung an die Missbrauchsfälle, die in den letzten Jahren die katholische Kirche aufrüttelte", so der Künstler.

Nuancen, kleine Hinweise, eingefangene Momente und Mahnungen sind in jeder der 18 ausgestellten Arbeiten zu finden

Was er gerne mag, das sind rothaarige Frauen. "Die haben Rasse und Klasse", schwärmt er und arbeitet bei jedem Bild, auf dem Frauen vorkommen, auch gleich eine Menge kleiner Vulkane mit ins Geschehen ein. "Frauen können halt so explosiv wie aktive Vulkane sein."

Eigentlich sind alle Arbeiten des Freudenstädters beeindruckend. Jede auf ihre ganz eigene Art. So sticht sein Spaghetti-Fresser, der checkt, ob die Nudeln "al dente" sind und sie danach wieder ausspuckt, nicht nur durch seine genialen Farbführung hervor. Auch die Adaption "man spielt mit uns Marionetten" ist ein technisch brillant umgesetzter Fingerzeig mit dem Zeichenstift in die Richtung, dass wir als seelenlose Schauspieler in der großen Tragödie, die man das Leben nennt, an unsichtbaren Fäden geführt werden. Ein Blick hinter die Maske unseres Gegenübers ist nur in sehr seltenen, kostbaren Momenten, möglich.

Mit dem Titelbild für die Ausstellung "Extreme Brüder" hat sich Oettling des brandaktuellen Themas "Radikalisierung" angenommen. Nur noch die Augen der Zwillingsbrüder sind gleich. Der Rest des auf der rechten Seite des Bildes gezeichneten Mannes ersäuft in brauner Brühe. Nuancen, kleine Hinweise, eingefangene Momente und Mahnungen sind in jeder der 18 ausgestellten Arbeiten zu finden. "Man hat jede Menge zu gucken", stellt Galerist Bopp fest, der sich freut, dass sein langjähriger künstlerischer Weggefährte nach zehn Jahren wieder einmal im "Raum für Kunst" ausstellt.

Die Vernissage ist am Freitag, 16. September, ab 19 Uhr. Der Künstler selbst wird an diesem Abend ebenso anwesend sein wie an den Sonntagen 18. und 25. September sowie 9. Oktober.

Jochen Oettling beantwortet gerne Fragen und führt auch hinter die Geschichte, die die Besucher seiner Ausstellung "Zeitzeichnen", die bis zum 18. Oktober jeweils dienstags von 14 Uhr bis 17 Uhr und an den drei Sonntagen geöffnet ist, vordergründig zu sehen glauben.